В России вступил в силу новый закон о должниках-алиментщиках

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«Безвестно отсутствующий - это всё равно, что умерший. И соответственно, все правовые последствия отсюда. Органы опеки и попечительства включают механизмы для оплаты пенсий и так далее».

Итак, с 1 июня 2018 года, если должника по алиментам не удается разыскать в течение года со дня получения последних сведений о нем, через суд в упрощённом порядке его можно признать "безвестно отсутствующим". Семья будет получать пенсию по потере кормильца, имущество пропавшего будет передано в доверительное управление, то есть должник лишится и жилья, и регистрации.

«Это большая проблема для самого должника, если он всё-таки скрывается. Ему приходится восстанавливать свои права в судебном порядке. Он не может одномоментно появившись выехать куда-то или еще что-то сделать».

С 1 июня этого года вступил в силу закон о признании злостных неплательщиков алиментов "безвестно отсутствующими". Что означает это нововведение для должников и их детей?Общая сумма задолженности по алиментам в нашем регионе - около 2 миллиардов рублей. Конечно, у каждого неплательщика свой размер долга, но суммы шестизначные почти у всех. Потому что если человек нигде не работает, то алименты у него начисляются из расчета средней зарплаты по стране, а она - 36 000 рублей. Алиментами от такой суммы будут около 9000 тысяч. Умножаем эту сумму на количество безработных месяцев, а то и лет и получаем очень внушительный долг. Неплательщики идут, на какие угодно ухищрения, лишь бы не отдавать его. Самая распространенная уловка - скрывается от приставов. Теперь игра в прятки может стоить очень дорого. Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий признавать должников по алиментам безвестно отсутствующими.Социальный портрет типичного должника по алиментам таков: 80% мужчины, 20% - женщины. Каждый пятый должник уже привлекался к ответственности за уголовные правонарушения. У каждого 6-го арестовано имущество, 93% должников ограничены в праве управлять автомобилем. Кстати, ограничение в правах - очень эффективный способ борьбы с нерадивыми родителями. Не все они ведут асоциальный образ жизни, тунеядствуют и пьянствуют. Есть среди неплательщиков по алиментам успешные и богатые люди. Они переписывают дорогостоящее имущество - машины, квартиры, дачи на родственников. А с самих должников приставам вроде бы и взять нечего - имущества нет. Но есть права. Например, право управлять автомобилем. Право выехать за границу. В итоге платить все равно приходится. Поэтому дешевле всего - добровольно исполнять родительский долг. Принудительно делать это ой как несладко.