В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейский дядя Степа"
Ребята не были ограничены в выборе техники и вида творческой работы, были как индивидуальные, так и коллективные творения. Многообразие поделок было связано не только интересной, необычной задумкой, но и с разнообразием материалов, из которых они были изготовлены.
СЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это и творческий замысел, это и исполнение игрушки, идея, которую ребенок хотел реализовать».
Конкурс проводится уже на протяжении 5 лет. И с этих пор всё больше и больше ребят принимают в нём участие. Торжественное награждение порадовало победителей и призеров не только интересными призами, также состоялся небольшой концерт учеников музыкальной школы.
ГЕННАДИЙ МАМАЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Устами ребенка глаголет истина. Действительно, вот то понимание ответственности, то понимание, что значит сегодня полиция для общества - они просматриваются в этих рисунках, и очень хорошо детишки донесли эту информацию до нас».
Некоторые работы отправились в министерство внутренних дел России, где проходит выставка работ ребят со всей России.
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