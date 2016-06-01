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В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейский дядя Степа", который проводился среди детей от 6 до 14 лет.Ребята не были ограничены в выборе техники и вида творческой работы, были как индивидуальные, так и коллективные творения. Многообразие поделок было связано не только интересной, необычной задумкой, но и с разнообразием материалов, из которых они были изготовлены.Конкурс проводится уже на протяжении 5 лет. И с этих пор всё больше и больше ребят принимают в нём участие. Торжественное награждение порадовало победителей и призеров не только интересными призами, также состоялся небольшой концерт учеников музыкальной школы.Некоторые работы отправились в министерство внутренних дел России, где проходит выставка работ ребят со всей России.