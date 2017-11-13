В Кирове отметили 300-летие со дня основания полиции

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В Кирове отметили большую дату - 300 лет со дня основания полиции.В этом году полиции исполнилось 300 лет. Этот институт был зарожден при Петре Первом. За три столетия, произошло немало реформ - одна из последних случилась в 2011 году - тогда милицию заменили на полицию. Но основная функция оставалась неизменной.Для современных полицейских такие понятие как верность, долг, справедливость должны стоять на первом месте, ведь они являются той силовой структурой, которая обеспечивает права и свободы человека и гражданина. В этом и заключается главный признак правового государства.