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Новости / Общество

В Кирове отметили 300-летие со дня основания полиции

Сегодня, 15:03 | Просмотров: 92 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове отметили большую дату - 300 лет со дня основания полиции.

В этом году полиции исполнилось 300 лет. Этот институт был зарожден при Петре Первом. За три столетия, произошло немало реформ - одна из последних случилась в 2011 году - тогда милицию заменили на полицию. Но основная функция оставалась неизменной.

В Кирове отметили 300-летие со дня основания полицииКОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, ГЛАВА УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На протяжении всей своей истории полиция является одной из опор российской государственности, обеспечивает правопорядок и исполнение законов на территории страны».

Для современных полицейских такие понятие как верность, долг, справедливость должны стоять на первом месте, ведь они являются той силовой структурой, которая обеспечивает права и свободы человека и гражданина. В этом и заключается главный признак правового государства.

В Кирове отметили 300-летие со дня основания полицииИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня сотрудники органов внутренних дел с честью и достоинством выполняют свой служебный долг, опираясь на традиции поколений. Сохраняя верность долгу, присяге, сотрудники Кировской полиции ведут борьбу с преступностью, оберегают жизни и покой кировчан».


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