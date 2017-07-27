В Кировской области ожидаются грозы и шквалистый ветер.
По прогнозам Кировского гидрометцентра, 5 июня ожидается облачная погода.
Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы.
Днем ожидаются умеренные, местами небольшие дожди.
В отдельных районах - ливни, грозы, град, шквал.
Ветер юго-западный, южный, ночью 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
фото vk.com/meteokirov
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