3 июня 26 тысяч паломников отправились в Великорецкий крестный ход

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Паломники Великорецкого крестного хода продолжают свой путь. Накануне из Кирова на берег реки Великой со святым образом Святителя Николая вышли более 26 тысяч человек.Участники крестного хода съезжаются в Киров со всей страны, из ближнего и дальнего зарубежья. Для них на стадионе около монастыря раскинули палаточный лагерь и установили полевую кухню. Было приготовлено сто литров чая и сто килограммов каши.Присоединились к паломникам и участники Царского крестного хода из Пскова в Екатеринбург, которые в пути уже два с половиной месяца.Более 26 тысяч человек в этом году отправились в паломничество на реку Великую.Великорецкий крестный ход - один из самых продолжительных и древних в России. И уже несколько лет к молитвенному шествию присоединяются воспитанники детского центра "Покров" из Санкт-Петербурга.Торжественное шествие с Великорецким образом святителя Николая Чудотворца началось от Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. Обретение иконы произошло в 1383 году. В начале 15 века святой образ отправили в город Хлынов. И местные жители дали обет ежегодно приносить икону на место явления.Всего во время Великорецкого крестного хода верующие пройдут более 150 километров. По мнению паломников, это путь, который дает ответы на многие важные вопросы.