3 июня 26 тысяч паломников отправились в Великорецкий крестный ход
Участники крестного хода съезжаются в Киров со всей страны, из ближнего и дальнего зарубежья. Для них на стадионе около монастыря раскинули палаточный лагерь и установили полевую кухню. Было приготовлено сто литров чая и сто килограммов каши.
СВЕТЛАНА БАЖИНА (КИРОВО-ЧЕПЕЦК):
«Наверное, каждый паломник готов к трудностям, мы готовы ко всему».
Присоединились к паломникам и участники Царского крестного хода из Пскова в Екатеринбург, которые в пути уже два с половиной месяца.
МОНАХ ИГНАТИЙ (ПАШНИН), РУКОВОДИТЕЛЬ ЦАРСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА:
«Старались влиться в Великорецкий крестный ход, чтобы тоже поучаствовать, помолиться вместе со всеми».
Более 26 тысяч человек в этом году отправились в паломничество на реку Великую.
ИРА КРОПАЧЕВА (КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РАЙОН):
«Вот первый раз, когда мы ходили, я еще все даже не переосмыслила, и первый раз было настолько тяжело, я не ожидала, в этот раз надеемся, что мы дойдем до конца».
ВАРВАРА БАЛЕЗИНА (КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РАЙОН):
«Захотелось это вживую увидеть, а не на экране телевизора».
Великорецкий крестный ход - один из самых продолжительных и древних в России. И уже несколько лет к молитвенному шествию присоединяются воспитанники детского центра "Покров" из Санкт-Петербурга.
АЛЕКСАНДР КУХНО, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА "ПОКРОВ" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«Когда идешь, особое настроение, радостное, приподнятое, целый год его ждешь, так вот душа зовет, и вот дети, я ведь никого не уговариваю, все говорят, на крестный ход мы обязательно пойдем. Это такое испытание, вот как Великий пост, а за ним - Пасха, вот так же Великорецкий крестный ход».
АЛЕКСАНДР ШТОЛЬЦЕВ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
«Становится тебе легче, больше всего понимаешь, ты ближе с Богом становишься, тут ты можешь найти себе любого друга, преодолеваешь любые препятствия, и после этого на тебя могут положиться».
Торжественное шествие с Великорецким образом святителя Николая Чудотворца началось от Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря. Обретение иконы произошло в 1383 году. В начале 15 века святой образ отправили в город Хлынов. И местные жители дали обет ежегодно приносить икону на место явления.
АНДРЕЙ МАКОВЕЕВ (КИРОВ):
«Десятки тысяч ног, вот это шарканье, и ты чувствуешь, такая сила в этом во всем, такой дух, и ты часть этого одного целого, это не передать словами».
Всего во время Великорецкого крестного хода верующие пройдут более 150 километров. По мнению паломников, это путь, который дает ответы на многие важные вопросы.
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