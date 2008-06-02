День защиты детей в Омутнинске

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Накануне во всех районах области отметили Международный День защиты детей.Для самых маленьких жителей Омутнинска — воспитанников детских садов в доме культуры провели концерт, на котором выступили их же сверстники — самые талантливые юные танцоры и певцы. С приветственным словом выступил и глава района, невзирая на возраст аудитории, он обращался, скорее к родителям, напоминая о самом важном.В целом руководство города и района, уже не в первый год с ответственностью подходят к организации мероприятий, посвященных дню защиты детей. Их в этот день в Омутнинске проходило около 10, включая различные развлекательные и спортивные соревнования, к организации которых подключились все неравнодушные жители города.Для детей постарше, увлеченных спортом, был проведен футбольный турнир. Несмотря на холод и снегопад в первый день лета, на стадионе собрались почти 80 юных футболистов.Здесь же отберут и сборную команду района для участия в областном турнире, поэтому каждый спортсмен сегодня, настроен решительно. Основным мероприятием в день защиты детей, стало посещение сотрудниками социальной службы неблагополучных семей и вручение подарков детям, которые действительно нуждаются в защите.К сожалению, во все квартиры попасть не удалось. Пусть день и памятный, но все-таки рабочий. Сотрудники службы сообщили, что подарки обязательно передадут всем детям, во время следующего визита.