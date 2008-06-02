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Новости / Общество

День защиты детей в Омутнинске

Сегодня, 17:49 | Просмотров: 38 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Накануне во всех районах области отметили Международный День защиты детей.

- Зажигай, чтоб горело ясно.

Для самых маленьких жителей Омутнинска — воспитанников детских садов в доме культуры провели концерт, на котором выступили их же сверстники — самые талантливые юные танцоры и певцы. С приветственным словом выступил и глава района, невзирая на возраст аудитории, он обращался, скорее к родителям, напоминая о самом важном.

День защиты детей в ОмутнинскеВЛАДИМИР ДРУЖЕНЬКОВ, ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА:
«И приоритет в этом периоде жизни — это подготовка детей к взрослой жизни. Где есть все: где есть воспитание, где есть досуг, где есть подготовка нас, как граждан Российской Федерации — патриотизм и гражданственность».

В целом руководство города и района, уже не в первый год с ответственностью подходят к организации мероприятий, посвященных дню защиты детей. Их в этот день в Омутнинске проходило около 10, включая различные развлекательные и спортивные соревнования, к организации которых подключились все неравнодушные жители города.

День защиты детей в ОмутнинскеИГОРЬ ШАТАЛОВ, ГЛАВА ГОРОДА ОМУТНИНСКА:
«Волонтеры, предприятия, руководители предприятий поздравляют в этот день детей. Мы проехали сегодня по многим объектам. Сегодня вот это большое мероприятие во дворце культуры металлурга, которое собрало все детские сады, тоже говорит о том, что нам не безразлична судьба наших детей».

Для детей постарше, увлеченных спортом, был проведен футбольный турнир. Несмотря на холод и снегопад в первый день лета, на стадионе собрались почти 80 юных футболистов.

День защиты детей в ОмутнинскеВЛАДИМИР ВЕТЛУЖСКИХ, ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ДЮСШ Г. ОМУТНИНСКА:
«Это у нас соревнование традиционное. Первого июня в день защиты детей, мы проводим в рамках всероссийского проекта «Кожаный мяч» первый этап соревнований среди школ. Участвует у нас 7 команд. 4 команды ребята 3,4го года рождения, и 3 5го и 6го».

Здесь же отберут и сборную команду района для участия в областном турнире, поэтому каждый спортсмен сегодня, настроен решительно. Основным мероприятием в день защиты детей, стало посещение сотрудниками социальной службы неблагополучных семей и вручение подарков детям, которые действительно нуждаются в защите.

- Вот Эдуард держи, это тебе. Где у нас Даниил?
- Я!
- Смотри у тебя там, какой подарок, как раз к футбольному матчу.

К сожалению, во все квартиры попасть не удалось. Пусть день и памятный, но все-таки рабочий. Сотрудники службы сообщили, что подарки обязательно передадут всем детям, во время следующего визита.


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