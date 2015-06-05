Великорецкий крестный ход в Загарье
АНТОНИНА БУРЦЕВА:
«Что бы угощать, вот. Сегодня с утра, с пяти часов готовили люди. Винегрет делали. Каши варили, борщи. Все вот это приносим».
Хлеб, соленые огурцы, горячая каша. Крестный ход встречают с распростертыми объятиями. На улицу вышли практически все жители Загарья.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Из Бобино вышли двадцать тысяч человек, здесь к ним присоединятся еще несколько десятков паломников. В Загарье небольшой привал. У паломников есть время помолиться, отдохнуть, перекусить. Через два часа они вновь отправляются в путь».
Переход от Бобино до Загарья - один из самых сложных. Почти семь часов пути. Протоиерей Александр из Архангельской области в Великорецкий крестный ход отправился в восьмой раз.
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР КУЧЕРОВ, ПАЛОМНИК, НАСТОЯТЕЛЬ БОГОЯВЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ С. ВИЛЕГОДСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ:
«Сейчас по асфальту пошли, поэтому в этих кроссовках. Что бы полегче и помягче. Сейчас будет переход за Загарьем, там переход будет посложнее. Там придется одевать сапожки».
Антонина Ганина из Новосибирска совершает паломничество в шестой раз. В этом году с обувью не угадала.
АНТОНИНА ГАНИНА, ПАЛОМНИК Г. НОВОСИБИРСК:
«Господь помогает пройти все эти шесть лет. Нынче берцы купила, пострадала немножко».
Антонина четко знает, что нужно делать, если ноги стоптаны. Она не собирается останавливаться и продолжит паломничество. С теми, у кого опыта меньше, работают медики. После перехода к ним за помощью обратились более десятка человек.
ЯРОСЛАВА ЛЕПИНСКАЯ, МЕДСЕСТРА УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ ПГТ. МУРЫГИНО:
«Не удобная обувь. Немножко непродуманно пошли в такую даль. Кто в новой обуви, чего делать нельзя. Ноги потертые, с мозолями. С клещами еще не обращались. Потом, люди уставшие, давление».
Большинство паломников, несмотря на самые разные трудности, продолжают путь. Богослужение в Загарье началось сразу, как была принесена икона Николая Чудотворца.
От Загарья паломникам предстоит переход до села Монастырское. Там так же должен пройти молебен святителю Николаю Чудотворцу. В Монастырском крестный ход ожидают после восьми вечера.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!