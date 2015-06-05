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Великорецкий крестный ход в Загарье

Вчера, 20:45 | Просмотров: 160 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Паломники продолжают свой нелегкий путь. Один из самых трудных этапов Великорецкого крестного хода - это переход от села Бобино до Загарье. Путь проходит через лес - это первое серьезное испытание, после которого верующих ждет первая большая стоянка. Артем Макаров узнал о сложностях маршрута и о том - как встречают верующих.
 
 
В три часа ночи паломники вышли из Бобино. Путь проходит через лес. Тысячи человек прошли по проселочной дороге. Некоторые участники крестного хода предпочли вовсе снять обувь. Тем временем в Загарье местные жители с нетерпением ждут, когда к ним придут паломники.

Великорецкий крестный ход в ЗагарьеАНТОНИНА БУРЦЕВА:
«Что бы угощать, вот. Сегодня с утра, с пяти часов готовили люди. Винегрет делали. Каши варили, борщи. Все вот это приносим».

Хлеб, соленые огурцы, горячая каша. Крестный ход встречают с распростертыми объятиями. На улицу вышли практически все жители Загарья.

Великорецкий крестный ход в ЗагарьеАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Из Бобино вышли двадцать тысяч человек, здесь к ним присоединятся еще несколько десятков паломников. В Загарье небольшой привал. У паломников есть время помолиться, отдохнуть, перекусить. Через два часа они вновь отправляются в путь».

Переход от Бобино до Загарья - один из самых сложных. Почти семь часов пути. Протоиерей Александр из Архангельской области в Великорецкий крестный ход отправился в восьмой раз.

Великорецкий крестный ход в ЗагарьеПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР КУЧЕРОВ, ПАЛОМНИК, НАСТОЯТЕЛЬ БОГОЯВЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ С. ВИЛЕГОДСК, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ:
«Сейчас по асфальту пошли, поэтому в этих кроссовках. Что бы полегче и помягче. Сейчас будет переход за Загарьем, там переход будет посложнее. Там придется одевать сапожки».

Антонина Ганина из Новосибирска совершает паломничество в шестой раз. В этом году с обувью не угадала.

Великорецкий крестный ход в ЗагарьеАНТОНИНА ГАНИНА, ПАЛОМНИК Г. НОВОСИБИРСК:
«Господь помогает пройти все эти шесть лет. Нынче берцы купила, пострадала немножко».

Антонина четко знает, что нужно делать, если ноги стоптаны. Она не собирается останавливаться и продолжит паломничество. С теми, у кого опыта меньше, работают медики. После перехода к ним за помощью обратились более десятка человек.

Великорецкий крестный ход в ЗагарьеЯРОСЛАВА ЛЕПИНСКАЯ, МЕДСЕСТРА УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ ПГТ. МУРЫГИНО:
«Не удобная обувь. Немножко непродуманно пошли в такую даль. Кто в новой обуви, чего делать нельзя. Ноги потертые, с мозолями. С клещами еще не обращались. Потом, люди уставшие, давление».

Большинство паломников, несмотря на самые разные трудности, продолжают путь. Богослужение в Загарье началось сразу, как была принесена икона Николая Чудотворца.

От Загарья паломникам предстоит переход до села Монастырское. Там так же должен пройти молебен святителю Николаю Чудотворцу. В Монастырском крестный ход ожидают после восьми вечера.


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