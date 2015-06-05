Великорецкий крестный ход в Загарье

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Паломники продолжают свой нелегкий путь. Один из самых трудных этапов Великорецкого крестного хода - это переход от села Бобино до Загарье. Путь проходит через лес - это первое серьезное испытание, после которого верующих ждет первая большая стоянка. Артем Макаров узнал о сложностях маршрута и о том - как встречают верующих.В три часа ночи паломники вышли из Бобино. Путь проходит через лес. Тысячи человек прошли по проселочной дороге. Некоторые участники крестного хода предпочли вовсе снять обувь. Тем временем в Загарье местные жители с нетерпением ждут, когда к ним придут паломники.Хлеб, соленые огурцы, горячая каша. Крестный ход встречают с распростертыми объятиями. На улицу вышли практически все жители Загарья.Переход от Бобино до Загарья - один из самых сложных. Почти семь часов пути. Протоиерей Александр из Архангельской области в Великорецкий крестный ход отправился в восьмой раз.Антонина Ганина из Новосибирска совершает паломничество в шестой раз. В этом году с обувью не угадала.Антонина четко знает, что нужно делать, если ноги стоптаны. Она не собирается останавливаться и продолжит паломничество. С теми, у кого опыта меньше, работают медики. После перехода к ним за помощью обратились более десятка человек.Большинство паломников, несмотря на самые разные трудности, продолжают путь. Богослужение в Загарье началось сразу, как была принесена икона Николая Чудотворца.От Загарья паломникам предстоит переход до села Монастырское. Там так же должен пройти молебен святителю Николаю Чудотворцу. В Монастырском крестный ход ожидают после восьми вечера.