Холодная погода внесла коррективы в планы озеленителей города Кирова

Холодная погода внесла коррективы в планы озеленителей города. Тем не менее, новые клумбы и цветники в Кирове появятся.
Основные мероприятия озеленители планируют завершить к 12 июня. Закуплено 154 тысячи различных видов цветов. За счет муниципального бюджета планируется обустроить 51 городской цветник и установить 92-е малые архитектурные формы в различных областного центра.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Мы сейчас ведем работы по посадке цветов на территории парков. Здесь у нас активно отрабатывают эту тематику территориальные управления. Стоит отметить, что большая часть цветников, которые мы в том году вышли на объем более 100 тысяч кв. м., сложилась из совместной работы жителей города, ТОС и эта работа у нас также организована».
Основные виды цветов, которые высаживают в городе, - это бархатцы, т.к. они самые не прихотливые. Также петуньи и виолы. Клумбы на аллее Октябрьского проспекта дирекция зеленого хозяйства планирует засадить к концу этой недели.
ГРИГОРИЙ ЖДАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА:«Кроме этого работы по плану проводятся, половина объектов сделана. Такие как сквер у администрации, у доски почета, на Театральной площади высажены цветы. Планируется выполнить посадку у памятника маршалу Коневу и в центре города будет закончена работа».
Добавим, что в этом году в городе планируется убрать 1650 аварийных деревьев и высадить 300 новых. В основном это липы, березы и лиственницы. Ученые предлагают обратить внимание и на другие растения, которые хорошо переносят городскую среду. По их словам, научный подход поможет наиболее эффективно использовать полезные свойства зеленых насаждений.
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