Спасатели эвакуировали 25 паломников - участников Великорецкого крестного хода.
5 июня ранним утром Великорецкий крестный ход вышел из села Монастырского. Около полудня паломников встречали в селе Горохово.
В 18 часов крестный ход должен достичь села Великорецкого. Во второй и третий дни пути из-за сильного дождя паломники передвигались в условиях бездорожья.
Сводный отряд спасателей оказал помощь более 100 участникам крестного хода. В большинстве случаев люди обращались с жалобами на сильную усталость, повышение артериального давления и небольшие повреждения ног (мозоли и потёртости).
Укусов клещей не зарегистрировано.
За переход волонтёры разыскали 5 "потеряшек". Это 4 ребёнка и 1 престарелый человек. Все они отстали от родственников при прохождении лесных участков.
После Загарья появилась экстренная необходимость эвакуации 25 ослабевших паломников. Для этого была задействована специальная вездеходная техника.
Сегодня в Великорецком в 18-30 пройдут Всенощное бдение на берегу реки Великой и исповедь. 6 июня в час ночи начнется Ранняя Божественная литургия в Преображенском храме.
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