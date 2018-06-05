В Кировской области объявили метеопредупреждение.

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По информации Кировского гидрометцентра, 6 июня ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов кратковременные дожди. Местами ливни, грозы и град.

Ветер юго-западный, южный ночью 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы 16-21 м/с.

Температура воздуха ночью +5,+10 °C, при прояснениях до +2 °C, днем +9,+14°C, при прояснениях до +18 °C.

5 июня во второй половине дня ожидается сильная гроза, град (локально возможен крупный град), шквалистый ветер.

Есть риск формирования торнадо.