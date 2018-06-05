Фестиваль «Праздник Эколят – Молодых защитников Природы!»

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В Кирове прошел региональный этап Всероссийского праздника «Эколят — молодых защитников природы». О фестивале "Эко-детство" - в репортаже Ларисы Добрияновой.Фестиваля экодетство — необычный праздник. Неотъемлемой его частью являются игры, квесты и мастер-классы для самых юных защитников природы. Например, сегодня дети смогли проверить свои знания деревьев, пытаясь угадать их по представленным листочкам. Похожее задание было и с животными, представитель заповедника Нургуш рассказала гостям праздника какие животные водятся на территории Кировской области и об их особенностях.Не обошлось мероприятие и без традиционного праздничного концерта и награждения лучших эколят области. И таких за 2 года участия области во всероссийском проекте уже немало.Юные мальчики и девочки активно участвуют в мероприятиях по уборке мусора, посадке деревьев и других акциях по охране природы. На празднике дети, которые только собирались стать эколятами и после торжественной клятвы — пополнили их ряды.