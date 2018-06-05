Фестиваль «Праздник Эколят – Молодых защитников Природы!»
Фестиваля экодетство — необычный праздник. Неотъемлемой его частью являются игры, квесты и мастер-классы для самых юных защитников природы. Например, сегодня дети смогли проверить свои знания деревьев, пытаясь угадать их по представленным листочкам. Похожее задание было и с животными, представитель заповедника Нургуш рассказала гостям праздника какие животные водятся на территории Кировской области и об их особенностях.
ИРИНА ПЕНКИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАПОВЕДНИКА НУРГУШ:
«Наш мастер-класс построен в виде викторины. Нужно угадать мех, какому животному он принадлежит. Некоторые животные представлены, как раз, обитают в нашем заповеднике. Здесь есть шкурка рыси, волка, медведя бурого».
Не обошлось мероприятие и без традиционного праздничного концерта и награждения лучших эколят области. И таких за 2 года участия области во всероссийском проекте уже немало.
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 16ом году у нас территория области нашей была объявлена территорией эколят — молодых защитников природы. Сегодня у нас промежуточный этап подведения итогов реализации мероприятий на территории нашей области. Пригласили сюда на торжественное мероприятие мы молодых защитников природы, детей из образовательных учреждений, отметим коллективы лучших».
Юные мальчики и девочки активно участвуют в мероприятиях по уборке мусора, посадке деревьев и других акциях по охране природы. На празднике дети, которые только собирались стать эколятами и после торжественной клятвы — пополнили их ряды.
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