Молодым кировским семьям вручили сертификаты на квартиры

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«Очень приятно, что, благодаря участию в федеральной программе, мы смогли приблизить реализацию вашей мечты о собственных квадратных метрах гораздо быстрее, чем если бы вы это делали без поддержки государства».

«Было бы очень тяжело. Т.е. это ипотека, а тут все-таки сумма очень достойная. Плюс, маткапитал. Соответственно, можем рассчитывать и содержать нашу семью».

«У нас уже ремонт. Да, мы купили квартиру и вот это как раз в погашении ипотеки очень поможет».

«Мы очень заинтересованы, чтобы молодежь оставалась, закреплялась в городе, работала, растила свои семьи. А с нашей стороны, мы постараемся делать вашу жизнь более комфортной».

Мечта, ставшая реальностью. Несколько молодых кировских семей начинают строить планы по переезду в новые квартиры. В администрации города им торжественно вручили жилищные сертификаты.Встречи руководителей города с молодыми семьями уже стали традицией. Киров участвует в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» с 2007-года. За это время социальные выплаты смогли получить 356 семей.Рано или поздно квартирный вопрос встает перед всеми родителями. Вот и чета Коробейниковых долгое время жила в стесненных условиях. С решением проблемы решили не затягивать. Понимали, приобрести квартиру своими силами не удастся.Среди основных критериев вхождения в программу: семья, возраст супругов в которой не должен превышать 35 лет, должна быть признана нуждающейся в жилом помещении. Всем этим условиям соответствовала и семья Будаевых, у которых с момента подачи документов появилось двое детей. Теперь они счастливые обладатели жилищного сертификата.Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Кирова" действует до 2020-го года. На ее реализацию в этом году из бюджетов всех уровней выделено свыше 21 миллиона рублей.В этом году планируется профинансировать выплаты 27 семьям. В торжественной церемонии вручения жилищных сертификатов приняло участие 20 из них. Остальным они будут вручены на праздновании Дня города.