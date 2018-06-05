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Новости / Общество

Молодым кировским семьям вручили сертификаты на квартиры

Вчера, 20:45 | Просмотров: 115 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Мечта, ставшая реальностью. Несколько молодых кировских семей начинают строить планы по переезду в новые квартиры. В администрации города им торжественно вручили жилищные сертификаты.

Встречи руководителей города с молодыми семьями уже стали традицией. Киров участвует в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» с 2007-года. За это время социальные выплаты смогли получить 356 семей.

Молодым кировским семьям вручили сертификаты на квартирыЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Очень приятно, что, благодаря участию в федеральной программе, мы смогли приблизить реализацию вашей мечты о собственных квадратных метрах гораздо быстрее, чем если бы вы это делали без поддержки государства».
 
 
Рано или поздно квартирный вопрос встает перед всеми родителями. Вот и чета Коробейниковых долгое время жила в стесненных условиях. С решением проблемы решили не затягивать. Понимали, приобрести квартиру своими силами не удастся.

Молодым кировским семьям вручили сертификаты на квартирыЕЛЕНА КОРОБЕЙНИКОВА:
«Было бы очень тяжело. Т.е. это ипотека, а тут все-таки сумма очень достойная. Плюс, маткапитал. Соответственно, можем рассчитывать и содержать нашу семью».
 
 
Среди основных критериев вхождения в программу: семья, возраст супругов в которой не должен превышать 35 лет, должна быть признана нуждающейся в жилом помещении. Всем этим условиям соответствовала и семья Будаевых, у которых с момента подачи документов появилось двое детей. Теперь они счастливые обладатели жилищного сертификата.

Молодым кировским семьям вручили сертификаты на квартирыЕЛЕНА И АЛЕКСАНДР БУДАЕВЫ:
«У нас уже ремонт. Да, мы купили квартиру и вот это как раз в погашении ипотеки очень поможет».
 
 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Кирова" действует до 2020-го года. На ее реализацию в этом году из бюджетов всех уровней выделено свыше 21 миллиона рублей.

ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Мы очень заинтересованы, чтобы молодежь оставалась, закреплялась в городе, работала, растила свои семьи. А с нашей стороны, мы постараемся делать вашу жизнь более комфортной».
 
 
В этом году планируется профинансировать выплаты 27 семьям. В торжественной церемонии вручения жилищных сертификатов приняло участие 20 из них. Остальным они будут вручены на праздновании Дня города.


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