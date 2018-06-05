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Новости / Общество

Социальная реабилитация инвалидов

Вчера, 20:47 | Просмотров: 130 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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"Доступная среда" - в действии. 16 человек вышли на самостоятельное проживание из психоневрологических интернатов Кировской области. Яркий пример - история Екатерины Абрамовской из Верхошижемья, которая уже больше полугода живет вместе с дочкой в своей квартире.
 
 
В Верхошижемском районе Катя стала одной из первых участниц областного пилотного проекта "Социальный контракт". Швейная машинка стала хорошим подспорьем в самостоятельной жизни, а рукоделием заниматься всегда нравилось.

Социальная реабилитация инвалидов ЕКАТЕРИНА АБРАМОВСКАЯ:
«Ковровая техника, делается просто - зацепляются маленькие ниточки и по рисунку, сколько цветов, столько и делается».
 
 
Получить право жить самостоятельно, было нелегко. Добилась и признания дееспособности, и предоставления квартиры, как сироте. С честью выдержала испытательный срок, когда училась вести домашнее хозяйство. И с прошлой осени Екатерина живет вместе с дочкой.

Социальная реабилитация инвалидов ЛЮДМИЛА УЛАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПГТ. ВЕРХОШИЖЕМЬЕ СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«По прошествии этого времени она уже самостоятельно выросла очень высоко, она может распределить деньги в течение месяца, чтобы ей хватило, у нее уже посажен огород, дровами она сама себя обеспечила».
 
 
Адаптироваться к самостоятельной жизни Екатерине помогали и сотрудники интерната, и специалисты центра соцобслуживания.

Социальная реабилитация инвалидов НАТАЛИЯ КУКЛИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО ОТДЕЛА МЕЖРАЙОННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОРИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ:
«Совет какой-то, как лучше сделать, а с хозяйственными делами Катя справляется сама и замечательно, у нее всегда и чисто, и кушать готово, и с Мариной контакт наладился достаточно быстро».

Мечтает жить самостоятельно и Ярослав Бугров. В прошлом году переехал из Мурыгинского детского дома в Советский интернат. Освоился быстро, сейчас и работает здесь же. Впрочем, благоустраивают территорию все - и сотрудники, и проживающие. С радостью и удовольствием.

Социальная реабилитация инвалидов НАТАЛЬЯ БАБИНА:
«Мы это садим чисто для себя, для души своей».

Многие, кто живет в интернате, стараются сделать уютными общие комнаты. Ярослав Бугров тоже обустроил свой уголок. Собирается учиться на портного, хотя и сейчас многое шьет сам, или на повара.

Социальная реабилитация инвалидов ЯРОСЛАВ БУГРОВ:
«Чтоб я мог устроиться работать, потому что для себя я смогу где-то кашку сварить, супик, это ж надо всему опыта набираться, мне это лишним не будет».

В Советском психоневрологическом интернате большое внимание уделяют социальной реабилитации. Это и трудовые навыки, и участие в областных фестивалях, конкурсах, спортивных и туристических мероприятиях.

Отметим, что сейчас в интернате трудоустроены шестеро из 54 молодых инвалидов. Здесь не рассуждают о каких-либо ограничениях, а создают доступную среду.

Социальная реабилитация инвалидов ЛАРИСА РЕПИНА, ДИРЕКТОР СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Проводя такие мероприятия, мы выписали за последние шесть лет из стен интерната пять человек, кто-то женился, кто-то вышел замуж, кто-то живет одни, но живут они все самостоятельно, никто обратно в интернат не вернулся».
 
 
Всего же из психоневрологических интернатов Кировской области вышли на самостоятельное проживание 16 человек и 25 - из Мурыгинского детского дома-интерната "Родник".


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