Социальная реабилитация инвалидов
ЕКАТЕРИНА АБРАМОВСКАЯ:
ЛЮДМИЛА УЛАНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПГТ. ВЕРХОШИЖЕМЬЕ СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
НАТАЛИЯ КУКЛИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО ОТДЕЛА МЕЖРАЙОННОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОРИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ:
«Совет какой-то, как лучше сделать, а с хозяйственными делами Катя справляется сама и замечательно, у нее всегда и чисто, и кушать готово, и с Мариной контакт наладился достаточно быстро».
Мечтает жить самостоятельно и Ярослав Бугров. В прошлом году переехал из Мурыгинского детского дома в Советский интернат. Освоился быстро, сейчас и работает здесь же. Впрочем, благоустраивают территорию все - и сотрудники, и проживающие. С радостью и удовольствием.
НАТАЛЬЯ БАБИНА:
«Мы это садим чисто для себя, для души своей».
Многие, кто живет в интернате, стараются сделать уютными общие комнаты. Ярослав Бугров тоже обустроил свой уголок. Собирается учиться на портного, хотя и сейчас многое шьет сам, или на повара.
ЯРОСЛАВ БУГРОВ:
«Чтоб я мог устроиться работать, потому что для себя я смогу где-то кашку сварить, супик, это ж надо всему опыта набираться, мне это лишним не будет».
В Советском психоневрологическом интернате большое внимание уделяют социальной реабилитации. Это и трудовые навыки, и участие в областных фестивалях, конкурсах, спортивных и туристических мероприятиях.
Отметим, что сейчас в интернате трудоустроены шестеро из 54 молодых инвалидов. Здесь не рассуждают о каких-либо ограничениях, а создают доступную среду.
ЛАРИСА РЕПИНА, ДИРЕКТОР СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
25.07.2017