В селе Великорецком состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода.

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Митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию на берегу реки Великой.

А накануне крестный ход преодолел один из самых сложных переходов от села Монастырского до Горохово.

На протяжении всего пути шел дождь, и паломникам приходилось преодолевать практически непроходимые участки дороги.

В этом крестном ходу участвует особенно много молодежи. Так, например, из города Малмыжа в путь отправилась большая молодежная группа прихода Богоявленского храма. В их числе 30 учеников старших классов.

Большую поддержку паломникам оказывали казаки. Они наладили переправу через речку, которую почти разрушило быстрое течение и дождь.

Наиболее ослабевших паломников до Великорецкого помогли доставить спасатели на вездеходах и квадроциклах.

Сегодня ночью крестный ход отправится в обратный путь.