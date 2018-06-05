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Новости / Общество

В селе Великорецком состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода.

Сегодня, 13:25 | Просмотров: 162 | Версия для печати
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Митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Божественную литургию на берегу реки Великой.
 
А накануне крестный ход преодолел один из самых сложных переходов от села Монастырского до Горохово.
 
На протяжении всего пути шел дождь, и паломникам приходилось преодолевать практически непроходимые участки дороги.
 
В этом крестном ходу участвует особенно много молодежи. Так, например, из города Малмыжа в путь отправилась большая молодежная группа прихода Богоявленского храма. В их числе 30 учеников старших классов.
 
Большую поддержку паломникам оказывали казаки. Они наладили переправу через речку, которую почти разрушило быстрое течение и дождь.
 
Наиболее ослабевших паломников до Великорецкого помогли доставить спасатели на вездеходах и квадроциклах.
 
Сегодня ночью крестный ход отправится в обратный путь.


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