Новые правила электронной ветеринарной сертификации
Казалось бы, готовая пищевая продукция, выходящая с завода или комбината, априори не может быть опасной в ветеринарном отношении, но это не всегда так. На прилавки попадает фальсификат сыра и сливочного масла, попадаются мясные и рыбные изделия сомнительного качества. Для того, чтобы оградить людей от подделок, с 1 июля этого года начнет действовать электронная ветеринарная сертификация.
ТАТЬЯНА ВИНОГРАДОВА, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Электронная ветеринарная сертификация позволяет нам проследить производство определённого вида груза от его начала, от сырья. Если это говядина, из какого колхоза, и так далее и так далее».
Список товаров, на которые будут нужны ветеринарные сопроводительные документы, обширен. В него включили готовую продукцию, которая выходит с заводов и попадает в магазины. До настоящего времени контроль в этой области находится в ведении Роспотребнадзора, а также частично - Россельхознадзора. Но надзор лишним не бывает. Особенно, когда речь идет о здоровье людей.
ЮЛИЯ ПОЛЯНСКИХ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами будет мороженое, рыбные и мясные консервы, пресервы».
А ещё ветеринарной сертификации будут подвергаться кондитерские изделия, в составе которых есть мука, яйца, жиры и масла как растительного, так и животного происхождения, и даже отходы пищевой промышленности, которые идут на корм животным. Поднадзорный список целиком можно увидеть на сайте Минсельхоза России. Подробности о новой сертификации можно узнать в кировском управлении ветеринарии.
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