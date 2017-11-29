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В России с июля этого года начнут действовать новые правила электронной ветеринарной сертификации. Какой перечень товаров подлежит теперь особому надзору и зачем туда включена готовая продукция из магазинов, проверкой которой раньше занимался Роспотребнадзор?Казалось бы, готовая пищевая продукция, выходящая с завода или комбината, априори не может быть опасной в ветеринарном отношении, но это не всегда так. На прилавки попадает фальсификат сыра и сливочного масла, попадаются мясные и рыбные изделия сомнительного качества. Для того, чтобы оградить людей от подделок, с 1 июля этого года начнет действовать электронная ветеринарная сертификация.Список товаров, на которые будут нужны ветеринарные сопроводительные документы, обширен. В него включили готовую продукцию, которая выходит с заводов и попадает в магазины. До настоящего времени контроль в этой области находится в ведении Роспотребнадзора, а также частично - Россельхознадзора. Но надзор лишним не бывает. Особенно, когда речь идет о здоровье людей.А ещё ветеринарной сертификации будут подвергаться кондитерские изделия, в составе которых есть мука, яйца, жиры и масла как растительного, так и животного происхождения, и даже отходы пищевой промышленности, которые идут на корм животным. Поднадзорный список целиком можно увидеть на сайте Минсельхоза России. Подробности о новой сертификации можно узнать в кировском управлении ветеринарии.