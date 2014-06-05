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Как будем отмечать День России и День города?

Вчера, 20:45 | Просмотров: 112 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Текущая неделя для кировчан закончится трехдневными выходными. Город будет праздновать День России и свой День рождения. По такому поводу в областном центре пройдут различные мероприятия, которые охватят все концертные площадки и зоны отдыха.

25 городских площадок, больше ста песенных и танцевальных коллективов. Кировчан ждут незабываемые выходные. Традиционно главная точка празднования Дня города - Театральная площадь. Там, 12 июня в 10 утра стартует фестиваль ведущих кафе и ресторанов "Вкусная Вятка", а также выставка "Цветущий город".

Как будем отмечать День России и День города?МАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«То, что касается концертной программы Театральной площади, то она очень интересная. Начнем с балета "Ода родному краю", оркестр "Северная звезда"».
 
 
На десерт кировчан ждет подарок, за который, кстати, они сами и проголосовали. В семь вечера на главной городской сцене выступит группа "Звери". А в 22:00 небо над Вяткой озарят цветные огни. Запланирован салют 4-й категории сложности с музыкальным сопровождением и подсветкой.

Как будем отмечать День России и День города?ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Планируется, что на время проведения салюта, будет перекрыто движение по дамбе с учетом старого моста. Всю информацию с окончательной схемой изменения движения мы опубликуем в четверг на сайте администрации города».

Какой День города без спортивных мероприятий. В этом году они по традиции пройдут на Октябрьском проспекте.

НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Пройдут соревнования по картингу, дуатлон - велосипедисты и беговая дисциплина».

А, например, в парке имени Кирова состоится утренняя зарядка, фестиваль ГТО и даже полеты на воздушном шаре. 12 июня праздник будет в каждом районе города. Познакомиться с подробной программой можно на официальном сайте администрации города Кирова.

http://www.admkirov.ru


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