Как будем отмечать День России и День города?
25 городских площадок, больше ста песенных и танцевальных коллективов. Кировчан ждут незабываемые выходные. Традиционно главная точка празднования Дня города - Театральная площадь. Там, 12 июня в 10 утра стартует фестиваль ведущих кафе и ресторанов "Вкусная Вятка", а также выставка "Цветущий город".
МАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Планируется, что на время проведения салюта, будет перекрыто движение по дамбе с учетом старого моста. Всю информацию с окончательной схемой изменения движения мы опубликуем в четверг на сайте администрации города».
Какой День города без спортивных мероприятий. В этом году они по традиции пройдут на Октябрьском проспекте.
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Пройдут соревнования по картингу, дуатлон - велосипедисты и беговая дисциплина».
А, например, в парке имени Кирова состоится утренняя зарядка, фестиваль ГТО и даже полеты на воздушном шаре. 12 июня праздник будет в каждом районе города. Познакомиться с подробной программой можно на официальном сайте администрации города Кирова.
http://www.admkirov.ru
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