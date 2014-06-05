Как будем отмечать День России и День города?

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«То, что касается концертной программы Театральной площади, то она очень интересная. Начнем с балета "Ода родному краю", оркестр "Северная звезда"».

Текущая неделя для кировчан закончится трехдневными выходными. Город будет праздновать День России и свой День рождения. По такому поводу в областном центре пройдут различные мероприятия, которые охватят все концертные площадки и зоны отдыха.25 городских площадок, больше ста песенных и танцевальных коллективов. Кировчан ждут незабываемые выходные. Традиционно главная точка празднования Дня города - Театральная площадь. Там, 12 июня в 10 утра стартует фестиваль ведущих кафе и ресторанов "Вкусная Вятка", а также выставка "Цветущий город".На десерт кировчан ждет подарок, за который, кстати, они сами и проголосовали. В семь вечера на главной городской сцене выступит группа "Звери". А в 22:00 небо над Вяткой озарят цветные огни. Запланирован салют 4-й категории сложности с музыкальным сопровождением и подсветкой.Какой День города без спортивных мероприятий. В этом году они по традиции пройдут на Октябрьском проспекте.А, например, в парке имени Кирова состоится утренняя зарядка, фестиваль ГТО и даже полеты на воздушном шаре. 12 июня праздник будет в каждом районе города. Познакомиться с подробной программой можно на официальном сайте администрации города Кирова.