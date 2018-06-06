На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода

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В Кировской области прошли главные мероприятия Великорецкого крестного хода. Более 55 тысяч паломников со всей страны приняли участие в праздничной службе в селе Великорецком. Ее возглавил Митрополит Вятский и Слободской Марк.Великорецкий крестный ход - это очень сложное испытание, которое в этом году многим оказалось не под силу. Из Кирова в паломничество отправились примерно 26-ть тысяч человек. После стоянки в Бобино путь продолжили только двадцать тысяч. Дождь размыл проселочные дороги, многие паломники снимали обувь и шли босиком. На всем протяжении пути крестный ход сопровождали спасатели и медики, которые помогали ослабевшим паломникам.Спецтехника понадобилась неоднократно. Уже на первом переходе от Бобино до Загарья некоторым паломникам стало плохо. Люди жаловались медикам на усталость и мелкие травмы. Более 30-ти человек были эвакуированы.В течение пути спасатели помогли найти пятерых "потеряшек". Чаще всего отставали от своих родных и терялись в лесу пожилые люди и дети. Большую поддержку паломникам оказывали казаки. Они заново наладили переправу через речку, которую разрушило быстрое течение и дождь.До Великорецкого в этом году дошли более семи тысяч паломников. Такие цифры приводят юрьянские медики. Они отмечают, что и обращений от участников крестного хода в этом году было меньше.Юрий Кулябин в крестный ход отправился в седьмой раз. Трудно было не только днем. Ночью чтобы не замерзнуть, пришлось использовать газовую горелку.Жительница Кирово-Чепецка - Светлана с честью выдержала все испытания. На ее взгляд, чем сложнее, тем лучше. В крестный ход она отправилась во второй раз в жизни.В этом крестном ходу участвует особенно много молодежи. Так, например, из города Малмыжа в путь отправилась большая молодежная группа прихода Богоявленского храма. В их числе 30 учеников старших классов. Всего же Великорецкое в этом году посетили по предварительным данным около 55-ти тысяч человек. В числе почетных гостей были представители руководства области, первый заместитель председателя правительства Александр Чурин.После Божественной литургии Митрополит Вятский и Слободской Марк провел чин освящения воды в реке Великой.Великорецкий крестный ход - самый древний, многолюдный и наиболее протяженный из всех известных крестных ходов России. Тысячи паломников из разных регионов страны и из других государств ежегодно проходят путь в 150 километров из Кирова в Великорецкое. Верующие выходят из Успенского собора Трифонова монастыря 3 июня и возвращаются в областной центр 8 июня.В этом году ход празднует два памятных события: 635 лет назад вятский крестьянин Агалаков нашел икону святителя Николая, и 240 лет назад было принято решение совершать крестный ход не по реке, а по суше.