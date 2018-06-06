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На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода

Вчера, 20:51 | Просмотров: 145 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кировской области прошли главные мероприятия Великорецкого крестного хода. Более 55 тысяч паломников со всей страны приняли участие в праздничной службе в селе Великорецком. Ее возглавил Митрополит Вятский и Слободской Марк.

Великорецкий крестный ход - это очень сложное испытание, которое в этом году многим оказалось не под силу. Из Кирова в паломничество отправились примерно 26-ть тысяч человек. После стоянки в Бобино путь продолжили только двадцать тысяч. Дождь размыл проселочные дороги, многие паломники снимали обувь и шли босиком. На всем протяжении пути крестный ход сопровождали спасатели и медики, которые помогали ослабевшим паломникам.

На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного ходаДЕНИС КОЛУПАЕВ, НАЧАЛЬНИК ЮРЬЯНСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА:
«В зоне нашей ответственности несколько сложных труднодоступных участков пути, удаленных от автодорог. При необходимости экстренной эвакуации людей, туда не пройдут даже автомобили повышенной проходимости. Поэтому здесь мы будем применять квадроциклы и специальную технику».

Спецтехника понадобилась неоднократно. Уже на первом переходе от Бобино до Загарья некоторым паломникам стало плохо. Люди жаловались медикам на усталость и мелкие травмы. Более 30-ти человек были эвакуированы.

На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного ходаВИКТОР ТЮРИКОВ, КООРДИНАТОР СВОДНОГО СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА:
«В этом году мы идем, сравнительно, по "холодку", поэтому традиционные обращения по сердечно-сосудистым заболеваниям, с дыхательной системой - меньше. Больше идет на мелкий травматизм, т.е. вывихи, растяжения».

В течение пути спасатели помогли найти пятерых "потеряшек". Чаще всего отставали от своих родных и терялись в лесу пожилые люди и дети. Большую поддержку паломникам оказывали казаки. Они заново наладили переправу через речку, которую разрушило быстрое течение и дождь.

На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного ходаВИКТОР РЯБЕНКО, АТАМАН КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА:
«Казаки осуществляют охрану правопорядка в местах ночных стоянок и во время самого хода. Мы охраняем образ Святителя Николая, охраняем певчих».

До Великорецкого в этом году дошли более семи тысяч паломников. Такие цифры приводят юрьянские медики. Они отмечают, что и обращений от участников крестного хода в этом году было меньше.

На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного ходаСЕРГЕЙ ДЕМИДОВ, ВРАЧ ЮРЬЯНСКОЙ ЦРБ:
«Обратились за сутки около сотни человек. В основном это мозоли, потертости, ну и померить давление. - По поводу клещей, были ли зафиксированы подобные случаи? - На данный момент были. К нам обратились десять человек».

На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного ходаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Этот крестный ход - один из самых сложных, говорят паломники. На всем пути людей сопровождал сильный дождь. Здесь в Великорецком так же не обошлось без сильных осадков».

Юрий Кулябин в крестный ход отправился в седьмой раз. Трудно было не только днем. Ночью чтобы не замерзнуть, пришлось использовать газовую горелку.

На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного ходаЮРИЙ КУЛЯБИН:
«Включаешь и все. На очень маленький режим. Она обогревает всю палатку. Надо следить, естественно. Это страшно и опасно, но приходится рисковать».

Жительница Кирово-Чепецка - Светлана с честью выдержала все испытания. На ее взгляд, чем сложнее, тем лучше. В крестный ход она отправилась во второй раз в жизни.

На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного ходаСВЕТЛАНА:
«В том году было на много легче идти. Была другая погода, было на много легче идти. Вот этот крестный ход, для меня он настоящим является. Потому что больше испытаний, больше трудностей. Он на самом деле действительный».

В этом крестном ходу участвует особенно много молодежи. Так, например, из города Малмыжа в путь отправилась большая молодежная группа прихода Богоявленского храма. В их числе 30 учеников старших классов. Всего же Великорецкое в этом году посетили по предварительным данным около 55-ти тысяч человек. В числе почетных гостей были представители руководства области, первый заместитель председателя правительства Александр Чурин.

- Господу помолимся.

После Божественной литургии Митрополит Вятский и Слободской Марк провел чин освящения воды в реке Великой.

Великорецкий крестный ход - самый древний, многолюдный и наиболее протяженный из всех известных крестных ходов России. Тысячи паломников из разных регионов страны и из других государств ежегодно проходят путь в 150 километров из Кирова в Великорецкое. Верующие выходят из Успенского собора Трифонова монастыря 3 июня и возвращаются в областной центр 8 июня.

В этом году ход празднует два памятных события: 635 лет назад вятский крестьянин Агалаков нашел икону святителя Николая, и 240 лет назад было принято решение совершать крестный ход не по реке, а по суше.


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