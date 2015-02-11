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Слободской вернет себе звание города колоколов

Вчера, 20:55 | Просмотров: 108 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Слободской вернет себе звание города колоколов. Президентский грант в 3 млн. рублей получил совместный проект районного общества инвалидов и краеведческого музея. Лариса Добриянова расскажет подробней о новом проекте "Колокола моей памяти".

Так выглядит и звучит визитная карточка Слободского - Колокольня Спасо-Преображенского собора. Сам архитектурный ансамбль появился здесь в первой половине 19 века, часы сделанные мастером Василием Рысевым заняли своё место в 1851 году. А вот колокол, неизменно звонящий каждые полчаса, старше почти на сто лет.

Слободской вернет себе звание города колоколов ТАТЬЯНА ДОЛМАТОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СЛОБОДСКОГО МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА:
«Это наша архитектурная доминанта, без нее уже сейчас представить город Слободской невозможно, хотя строительство было начато в 1822году. Здесь у нас есть колокол — самый старый в городе — это колокол середины 18го века, отлит он был на знаменитом Бакулевском заводе. Мастером Авксентием Бакулевым».

В этом году у того самого Бакулевского колокольного завода трехсотлетний юбилей. Более того, все письменные упоминания свидетельствуют о том, что предприятие по созданию колоколов в Слободском стало первым во всей России. Благодаря предприятию Слободской не раз прославился на весь мир.

Слободской вернет себе звание города колоколов АЛЕКСЕЙ ЧАШНИКОВ, МАРКЕТОЛОГ СЛОБОДСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА:
«Когда из Англии привезли пленный колокол, взятый англичанами в 1856 году, а вернувшийся в Россию в 1912ом… Мы можем вспомнить колокол, который жена Александра второго дарила в Грецию на Афон».

Сейчас производство, конечно, уже не включает в себя литье колоколов, но деятельность современного машиностроительного завода по-прежнему разнообразна.

АЛЕКСЕЙ ЧАШНИКОВ, МАРКЕТОЛОГ СЛОБОДСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА:
«Сейчас это сельскохозяйственной предприятие, мы делаем сложные конструкторские сельхозмашины. Завод никогда не останавливался. Не в 20ые годы, не в 30ые, не в военное время».

Не утратил завод и сокровенных знаний об отливе колоколов. Узнав, что краеведческий музей получил грант на экспозицию, посвященную этому ремеслу, сотрудники завода выразили желание поучаствовать в оформлении и возможно отлить новый колокол, который бы стал современным символом Слободского.

Что касается старинных колоколов, в фонде краеведческого музея их достаточно: от старинных монастырских до современных копий и форм для отливки орнамента. За последние 7 лет музейно-выставочный центр получил около 14ти грантов разного уровня. Теперь очередь дошла и до президентского.

ТАТЬЯНА ДОЛМАТОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СЛОБОДСКОГО МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА:
«Экспозиция будет сделана на основе дизайн-проекта, который подготовил дизайнер Александр Конов. Это один из ведущих дизайнеров музейных у нас в стране. Экспозиция эта предполагает несколько разделов. Часть экспонатов, конечно, посвящена нашей гордости — Бакулевскому колокольному заводу. Это и документы и фотофонд, который есть в нашем музее. И будет раздел экспозиции, посвященный маленьким поддужным колокольчикам».

В первую очередь, новая экспозиция рассчитана на школьников, но будет доступна и посетителям с ограниченными возможностями слуха и зрения. Звуковое оборудование позволит услышать не только сам колокольный перезвон, но даже шум литейного цеха, где и появляются на свет колокола.

Все этикетки экспонатов дополнят шрифтом Брайля. Итоги конкурса президентских грантов были подведены 1го июня. Среди победителей 18 социальных проектов от Кировской области.


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