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Слободской вернет себе звание города колоколов. Президентский грант в 3 млн. рублей получил совместный проект районного общества инвалидов и краеведческого музея. Лариса Добриянова расскажет подробней о новом проекте "Колокола моей памяти".Так выглядит и звучит визитная карточка Слободского - Колокольня Спасо-Преображенского собора. Сам архитектурный ансамбль появился здесь в первой половине 19 века, часы сделанные мастером Василием Рысевым заняли своё место в 1851 году. А вот колокол, неизменно звонящий каждые полчаса, старше почти на сто лет.В этом году у того самого Бакулевского колокольного завода трехсотлетний юбилей. Более того, все письменные упоминания свидетельствуют о том, что предприятие по созданию колоколов в Слободском стало первым во всей России. Благодаря предприятию Слободской не раз прославился на весь мир.Сейчас производство, конечно, уже не включает в себя литье колоколов, но деятельность современного машиностроительного завода по-прежнему разнообразна.Не утратил завод и сокровенных знаний об отливе колоколов. Узнав, что краеведческий музей получил грант на экспозицию, посвященную этому ремеслу, сотрудники завода выразили желание поучаствовать в оформлении и возможно отлить новый колокол, который бы стал современным символом Слободского.Что касается старинных колоколов, в фонде краеведческого музея их достаточно: от старинных монастырских до современных копий и форм для отливки орнамента. За последние 7 лет музейно-выставочный центр получил около 14ти грантов разного уровня. Теперь очередь дошла и до президентского.В первую очередь, новая экспозиция рассчитана на школьников, но будет доступна и посетителям с ограниченными возможностями слуха и зрения. Звуковое оборудование позволит услышать не только сам колокольный перезвон, но даже шум литейного цеха, где и появляются на свет колокола.Все этикетки экспонатов дополнят шрифтом Брайля. Итоги конкурса президентских грантов были подведены 1го июня. Среди победителей 18 социальных проектов от Кировской области.