В Кирове в День города обеспечат повышенную безопасность всех концертных площадок.

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12 июня основные праздничные мероприятия в Кирове пройдут на Театральной площади (концерт с 19.00 до 20.00) и в Заречной части города (фейерверк в 22.00, смотровыми площадками предположительно станут набережная Грина и Александровский сад).

В связи с проведением мероприятий в городе будет частично прекращено движение транспорта:



- с 7.00 до 18.00 по Октябрьскому проспекту (от ул. Красноармейской до ул. Милицейской), по улице Пролетарской (от ул. Дерендяева до Октябрьского проспекта);

- с 00.00 до 21.00 по улице Карла Либкнехта (от ул. Преображенской до ул. Спасской);

- с 21.00 до 23.00 по улицам Пятницкой (от ул. Ленина до ул. Казанской), Труда (от ул. Ленина до Набережной Грина), Советской (от ул. Ленина до ул. Казанской), Профсоюзной (от ул. Ленина до старого моста), Заводской (от дома № 2а до ул. Профсоюзной), Луначарского, Пермской, старому мост и Слободскому тракту (от старого моста до ул. П.Корчагина).

11 июня с 19.00 до 18.00 12 июня будет временно прекращена остановка и стоянка транспорта на проезжей части Октябрьского проспекта (от ул. Красноармейской до ул. Милицейской).

С 19.00 11 июня до 21.00 12 июня данные ограничения будут введены на улицах Карла Либкнехта (от ул. Преображенской до ул. Спасской), Карла Маркса (от ул. Преображенской до ул. Спасской), у дома № 63 по улице Карла Маркса (в районе Театральной площади).

12 июня с 7.00 до 23.00 будет прекращена остановка и стоянка транспорта на улицах Московской (от ул. Ленина до набережной Грина), Труда, Преображенской, МОПРа (от ул. Ленина до набережной Грина), Казанской (от ул. Профсоюзной до ул. Герцена), набережной Грина, Динамовском проезде, Гостиничном переулке, Пионерском переулке, Розы Люксембург (от ул. Ленина до набережной Грина).

Добавим, что с 21.00 до окончания фейерверка будет ограничено движение пешеходов по старому мосту.