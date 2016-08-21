В Кировской области ожидаются заромозки.

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Кировский гидрометцентр предупредил об очередных неблагоприятных погодных условиях.

В ночь на 8 июня местами по Кировской области и в городе Кирове ожидаются заморозки.

Температура на почве в ряде районов может опуститься до минус трех градусов.

В целом температура воздуха по области в ночное время опустится ниже нуля.