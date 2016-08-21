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Новости / Общество

В Кировской области ожидаются заромозки.

Сегодня, 15:36 | Просмотров: 418 | Версия для печати
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Кировский гидрометцентр предупредил об очередных неблагоприятных погодных условиях.
 
В ночь на 8 июня местами по Кировской области и в городе Кирове ожидаются заморозки.
 
Температура на почве в ряде районов может опуститься до минус трех градусов.
 
В целом температура воздуха по области в ночное время опустится ниже нуля.


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