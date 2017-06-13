Для школьников организовали "театральную смену"
Старшеклассники сдают итоговые экзамены, ученики младших классов - уже наслаждаются летними каникулами. Для активного и познавательного досуга ребят в кировских школах организованы лагеря или, как их раньше называли - дружины. В школе номер 10 имени Циолковского ежегодно летом ежегодно отдыхают больше двухсот детей.
АНГЕЛИНА ИЛЬИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №10 ГОРОДА КИРОВА:
«Тематика смены - интересная. Следующий год театра, а это особый мир. Тут каждый ребенок может попробовать себя в роли актера, оформителя, режиссера. У нас есть свое школьное ТВ, значит и в роли журналиста».
Утром - зарядка. Затем вкусный завтрак. И до обеда - насыщенная программа. Отряды, словно по карусели, проходят разные этапы. Например, спортивный, творческий и даже их ждет площадка безопасности. Традиционно деятельность пришкольных лагерей контролируют представители департамента образования города.
ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КИРОВА:
«Мы смотрим безопасность, документы, посмотрим организацию питания, содержание».
Плановая проверка лагеря в десятой школе нареканий не вызвала. Добавим, по окончанию лагерного дня дети подводят итоги. Основная цель - к концу смены собрать волшебный холст, который разорвал злой Карабас Барабас. Таким образом, ребята найдут ключ к разгадке тайны.
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