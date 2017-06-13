Для школьников организовали "театральную смену"

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Солнечный лагерь "Радуга" - в поисках волшебного холста. В каникулы в школе номер 10 города Кирова для детей организовали "театральную" смену. Как отдыхают школьники?Старшеклассники сдают итоговые экзамены, ученики младших классов - уже наслаждаются летними каникулами. Для активного и познавательного досуга ребят в кировских школах организованы лагеря или, как их раньше называли - дружины. В школе номер 10 имени Циолковского ежегодно летом ежегодно отдыхают больше двухсот детей.Утром - зарядка.Затем вкусный завтрак. И до обеда - насыщенная программа. Отряды, словно по карусели, проходят разные этапы. Например, спортивный, творческий и даже их ждет площадка безопасности. Традиционно деятельность пришкольных лагерей контролируют представители департамента образования города.Плановая проверка лагеря в десятой школе нареканий не вызвала. Добавим, по окончанию лагерного дня дети подводят итоги. Основная цель - к концу смены собрать волшебный холст, который разорвал злой Карабас Барабас. Таким образом, ребята найдут ключ к разгадке тайны.