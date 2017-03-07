В детском космическом центре отметили 30-летие со дня третьего космического полета Виктора Савиных
Виктор Савиных - сотый космонавт планеты, дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин Кирова и области. Совершил три космических полета, удостоен целого ряда государственных наград и званий, но главное из них, как он сам считает, "сын земли Вятской".
ТАТЬЯНА МАЗУР, МИНИСТР КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если доведется встретиться, обратите внимание, две звезды героя на груди у нашего земляка. Мы все этим очень гордимся. Но еще мен очень хочется сказать, что Виктор Петрович, человек, который никогда не забывал Родину».
В 1978 году Виктор Савиных был зачислен в отряд космонавтов. Первый космический полет совершил в марте 1981 на орбитальную станцию "Салют- 6". Длительность полета составила 75 дней. Второй полет Савиных совершил в июне 85 года в качестве бортинженера на "мертвую" станцию "Салют-7". Этот полет был одним из самых сложных с технической точки зрения в истории отечественной космонавтики.
ГЕННАДИЙ КОЩЕЕВ, ПОМОЩНИК ВИКТОРА САВИНЫХ:
«Они долго ее искали, она неуправляемая, связи никакой, а потом оживить ее и чтобы она функционировала. Этот полет у Виктора был самый длинный. Он длился 162 дня».
Свой третий полет Виктор Савиных совершил в июне 88 года в составе советско-болгарского экипажа на орбитальную станцию "Мир". Длительность полета составила 9 суток. Программа научных исследований включала свыше 40 экспериментов. В день тридцатилетия со дня третьего полета Виктор Савиных находился в Болгарии и по телефону вышел на связь с кировскими школьниками.
- Дорогие земляки, здравствуйте. Я нахожусь сейчас в Болгарии. Здесь я с болгарским космонавтом Александровым. Мы вместе выполнили космический полет на станцию "Мир" и сейчас мы едем в машине, которая везет нас на родину Саши Александрова.
За три космических полета суммарный налет в космосе у Виктора Савиных составил 257 суток. Наш земляк внес огромный вклад в освоение космоса, мировой космонавтики и космической техники.
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