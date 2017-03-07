В детском космическом центре отметили 30-летие со дня третьего космического полета Виктора Савиных

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В детском космическом центре сегодня прошли торжества, посвященные важной дате в истории российской космонавтики. 30 лет назад состоялся третий полет в космос нашего земляка, дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных.Виктор Савиных - сотый космонавт планеты, дважды Герой Советского Союза, почетный гражданин Кирова и области. Совершил три космических полета, удостоен целого ряда государственных наград и званий, но главное из них, как он сам считает, "сын земли Вятской".В 1978 году Виктор Савиных был зачислен в отряд космонавтов. Первый космический полет совершил в марте 1981 на орбитальную станцию "Салют- 6". Длительность полета составила 75 дней. Второй полет Савиных совершил в июне 85 года в качестве бортинженера на "мертвую" станцию "Салют-7". Этот полет был одним из самых сложных с технической точки зрения в истории отечественной космонавтики.Свой третий полет Виктор Савиных совершил в июне 88 года в составе советско-болгарского экипажа на орбитальную станцию "Мир". Длительность полета составила 9 суток. Программа научных исследований включала свыше 40 экспериментов. В день тридцатилетия со дня третьего полета Виктор Савиных находился в Болгарии и по телефону вышел на связь с кировскими школьниками.За три космических полета суммарный налет в космосе у Виктора Савиных составил 257 суток. Наш земляк внес огромный вклад в освоение космоса, мировой космонавтики и космической техники.