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Общественные активисты пытаются спасти березовую рощу. Деревья в небольшом парке микрорайона Солнечный берег оказались под угрозой. Отдыхающие кировчане разводят костры, оставляют мусор и используют березовую кору для разведения огня.Спасти деревья активисты намерены специальной пастой и глиной. Эти средства были закуплены после консультаций со специалистами экологами. Небольшие повреждения закрывают обычной глиной, глубокие — лечебным составом. Поврежденных деревьев в этой небольшой роще около двухсот. И всему виной — люди.Небольшая парковая зона с прекрасным видом на Вятку в микрорайоне Солнечный берег стала любимым местом отдыха горожан. Однако, все они нарушают закон. Активисты ОНФ планируют развесить объявления, напоминающие об этом жителям.Сообщать о нарушителях, разводящих огонь в парковых зонах Кирова необходимо в государственный пожарный надзор по телефону 67-95-12.