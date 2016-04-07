Общественные активисты пытаются спасти березовую рощу
- У нас сегодня задача попытаться спасти деревья, которые оборваны практически до сердцевины, нашими кировчанами, которым почему-то вот эта роща оказалась не нужна.
Спасти деревья активисты намерены специальной пастой и глиной. Эти средства были закуплены после консультаций со специалистами экологами. Небольшие повреждения закрывают обычной глиной, глубокие — лечебным составом. Поврежденных деревьев в этой небольшой роще около двухсот. И всему виной — люди.
ИРИНА ТРАЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:
«Нашествие горе туристов, так скажем, да. Здесь буквально под каждой почти березой разжигаются костры. Готовятся шашлыки. И для этих целей многие берут не только уголь с собой, но и обдирают кору деревьев, ломают молодые березы. И это еще не так страшно. Страшно то, что они оставляют после себя очень много мусора. И этот мусор они не только оставляют на поляне, но еще и скидывают в водоохранную зону».
Небольшая парковая зона с прекрасным видом на Вятку в микрорайоне Солнечный берег стала любимым местом отдыха горожан. Однако, все они нарушают закон. Активисты ОНФ планируют развесить объявления, напоминающие об этом жителям.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ОНФ:
«Хочется напомнить, что по закону разведение костров в населенных пунктах запрещено, если это только не специально отведенные места. За это грозит административное наказание в виде штрафа от 2х до 4х тысяч рублей. К сожалению, поймать нарушителей получается не всегда».
Сообщать о нарушителях, разводящих огонь в парковых зонах Кирова необходимо в государственный пожарный надзор по телефону 67-95-12.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
16.05.2017