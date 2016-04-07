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Общественные активисты пытаются спасти березовую рощу

Сегодня, 11:48 | Просмотров: 35 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Общественные активисты пытаются спасти березовую рощу. Деревья в небольшом парке микрорайона Солнечный берег оказались под угрозой. Отдыхающие кировчане разводят костры, оставляют мусор и используют березовую кору для разведения огня.

- У нас сегодня задача попытаться спасти деревья, которые оборваны практически до сердцевины, нашими кировчанами, которым почему-то вот эта роща оказалась не нужна.

Спасти деревья активисты намерены специальной пастой и глиной. Эти средства были закуплены после консультаций со специалистами экологами. Небольшие повреждения закрывают обычной глиной, глубокие — лечебным составом. Поврежденных деревьев в этой небольшой роще около двухсот. И всему виной — люди.

Общественные активисты пытаются спасти березовую рощуИРИНА ТРАЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА:
«Нашествие горе туристов, так скажем, да. Здесь буквально под каждой почти березой разжигаются костры. Готовятся шашлыки. И для этих целей многие берут не только уголь с собой, но и обдирают кору деревьев, ломают молодые березы. И это еще не так страшно. Страшно то, что они оставляют после себя очень много мусора. И этот мусор они не только оставляют на поляне, но еще и скидывают в водоохранную зону».

Небольшая парковая зона с прекрасным видом на Вятку в микрорайоне Солнечный берег стала любимым местом отдыха горожан. Однако, все они нарушают закон. Активисты ОНФ планируют развесить объявления, напоминающие об этом жителям.

Общественные активисты пытаются спасти березовую рощуКОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ОНФ:
«Хочется напомнить, что по закону разведение костров в населенных пунктах запрещено, если это только не специально отведенные места. За это грозит административное наказание в виде штрафа от 2х до 4х тысяч рублей. К сожалению, поймать нарушителей получается не всегда».

Сообщать о нарушителях, разводящих огонь в парковых зонах Кирова необходимо в государственный пожарный надзор по телефону 67-95-12.


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