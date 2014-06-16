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В Кирове состоялся праздник для одарённых детей "Гордость Вятки"

Сегодня, 11:49 | Просмотров: 38 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове состоялся праздник для одарённых детей "Гордость Вятки". Церемония традиционно проходит в канун празднования Дня города, и ее почетными гостями становятся победителей Всероссийских олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний.

Талантливых школьников и их наставников приветствовали лучшие творческие коллективы города. Сюрпризом для зрителей и участников праздника стало выступление воспитанников Творческого центра «Эпицентр талантов» и «Музыкальной Мастерской Людмилы Симон» из Москвы. Это победители Детского Евровидения и финалисты конкурса «Новая детская волна».

Церемония награждения талантливых школьников в областном центре уже давно стала доброй традицией. С 2010 года в канун празднования Дня города ребят, которые показали высокие результаты в области науки, образования, творчества и спорта награждают благодарственными письмами и памятными подарками.

В Кирове состоялся праздник для одарённых детей "Гордость Вятки"АЛЕКСАНДР ЯЩЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В основе любого успеха любых побед в первую очередь лежит труд, я хочу сказать вам за это большое спасибо, отдельное спасибо вашим родителям, вашим наставникам, которые всегда рядом с вами, всегда вас поддерживают в любые моменты, и в дни поражений, и в дни побед».

В этом году достойного звания «Гордость Вятки» были удостоены 90 лучших учащихся, воспитанников спортивных школ и учреждений культуры. Несмотря на свой юный возраст, они уже смогли громко заявить о себе далеко за пределами родного края.

В Кирове состоялся праздник для одарённых детей "Гордость Вятки"КАРИНА ЯМШАНОВА, УЧАСТНИЦА ЦЕРЕМОНИИ "ГОРДОСТЬ ВЯТКИ":
«Я занимаюсь легкой атлетикой чуть больше года, три недели назад я выполнила КМС, также я участвовала в соревнованиях Всероссийского уровня, и мы заняли там третье место в эстафете 4 по 100».

В Кирове состоялся праздник для одарённых детей "Гордость Вятки"НИКИТА ГЛАЗЫРИН, УЧАСТНИК ЦЕРЕМОНИИ "ГОРДОСТЬ ВЯТКИ":
«Для меня самый важный рекорд - Чемпионат Европы, потому что я участвовал среди взрослых, а не своих сверстников, занял первое место, и через неделю занял первое место на Чемпионате России, тоже среди взрослых, для меня это пока остается рекордом».

Этот день стал днём признания не только учеников, но и их педагогов, наставников, родителей - всех тех, кто помог юным дарованиям найти свой путь и сейчас помогает им покорять новые вершины.


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