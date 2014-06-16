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В Кирове состоялся праздник для одарённых детей "Гордость Вятки". Церемония традиционно проходит в канун празднования Дня города, и ее почетными гостями становятся победителей Всероссийских олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний.Талантливых школьников и их наставников приветствовали лучшие творческие коллективы города. Сюрпризом для зрителей и участников праздника стало выступление воспитанников Творческого центра «Эпицентр талантов» и «Музыкальной Мастерской Людмилы Симон» из Москвы. Это победители Детского Евровидения и финалисты конкурса «Новая детская волна».Церемония награждения талантливых школьников в областном центре уже давно стала доброй традицией. С 2010 года в канун празднования Дня города ребят, которые показали высокие результаты в области науки, образования, творчества и спорта награждают благодарственными письмами и памятными подарками.В этом году достойного звания «Гордость Вятки» были удостоены 90 лучших учащихся, воспитанников спортивных школ и учреждений культуры. Несмотря на свой юный возраст, они уже смогли громко заявить о себе далеко за пределами родного края.Этот день стал днём признания не только учеников, но и их педагогов, наставников, родителей - всех тех, кто помог юным дарованиям найти свой путь и сейчас помогает им покорять новые вершины.