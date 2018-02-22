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В Музее воинской славы открылась выставка, посвященная 300-летию полиции. Экспозиция, на которой можно увидеть уникальные документы и фото — совместный труд сотрудников областного УМВД и краеведческого музея.Удостоверения дружинников, кандалы, пистолеты, полицейская форма разных эпох, шашки, папахи — все эти экспонаты рассказывают историю правоохранительных органов на Вятке. Выставочный проект Кировского областного краеведческого музея посвящен трехсотлетнему юбилею российской полиции и особенно ее деятельности в нашем регионе.На открытии выставки присутствовали и руководители областного УМВД. Многие экспонаты, представленные на выставке, хранились в музее управления. К трехсотлетнему юбилею полиции была подготовлена книга описывающая историю органов правопорядка от создания до 45го года. Ее Константин Селянин лично презентовал краеведческому музею. И еще раз отметил, роль полиции в жизни каждого гражданина.Выставка рассчитана на зрителей любого возраста. Взрослые вспомнят, а дети впервые узнают о героических поступках вятских полицейских. Например, среди медалей и грамот, посетители увидят удостоверение, пробитое дробью, принадлежавшее погибшему при исполнении служебного долга участковому.