На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка" для детей-инвалидов

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Ограниченные возможности не мешают сотням ребят почувствовать себя настоящими спортсменами. На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка", проводимый для детей-инвалидов.Этим ребятам до мирового признания еще, конечно, далеко, да и не каждый грезит победами. Но первый шаг к успеху они уже сделали. На областной финал фестиваля "Улыбка" традиционно собираются сильнейшие команды области по итогам проведенных районных этапов.Стадион "Иско" не первый год гостеприимно встречает гостей, и позволят им компактно перемещаться от одного сектора к другому. Всего здесь было разбито 9 соревновательных зон. Беговая одна из самых многочисленных.Софья приехала из Санчурска. Там комплексно занимаются оздоровлением детей-инвалидов. В результате, они по праву считают себя почти что паралимпийцами. А сам фестиваль главным стартом летнего сезона.С 2013-го года "Улыбка" включен в список мероприятий программы "Доступная среда". Привлекать детей с ограниченными возможностями к спорту, укреплять их здоровье и одновременно предоставлять шанс навсегда забыть, что они не похожи на остальных. Это то, на что направлены действия организаторов фестиваля.На фестиваль "Улыбка" приехали дети из 39-ти районов области, всего около двухсот участников. Когда-то, а фестиваль проходил в двадцать четвертый раз, все начиналось буквально "с нуля". Так что сегодняшняя цифра говорила, прежде всего, о том, что движение инвалидного спорта в нашей области крепнет и развивается. И особая миссия в этом принадлежит, конечно же, самому фестивалю.Забота об инвалидах отражается и в наградном фонде фестиваля. Каждой участник получал памятный подарок, а за спортивные достижения в личном и командном зачетах детям вручались медали и грамоты.