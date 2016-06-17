На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка" для детей-инвалидов
Этим ребятам до мирового признания еще, конечно, далеко, да и не каждый грезит победами. Но первый шаг к успеху они уже сделали. На областной финал фестиваля "Улыбка" традиционно собираются сильнейшие команды области по итогам проведенных районных этапов.
АЛЕВТИНА ШАЛАГИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ:
«Ну стремление у людей очень большое. Эти праздники признаются и районными организациями. Они их в муниципальные программы вводят как обязательное мероприятие. За это им спасибо».
Стадион "Иско" не первый год гостеприимно встречает гостей, и позволят им компактно перемещаться от одного сектора к другому. Всего здесь было разбито 9 соревновательных зон. Беговая одна из самых многочисленных.
СОФЬЯ КОЛБИНА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Ну я вот тренировалась по бегу. До этого еще на соревнованиях выступала».
Софья приехала из Санчурска. Там комплексно занимаются оздоровлением детей-инвалидов. В результате, они по праву считают себя почти что паралимпийцами. А сам фестиваль главным стартом летнего сезона.
ГАЛИНА ПАХМУТОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ САНЧУРСКОГО РАЙОНА:
«Да уже от переживалась. Девчонки сбегали, сейчас вот Дима побежит. Они молодцы, занимаются спортом. Каждый год мы привозим призовые места».
С 2013-го года "Улыбка" включен в список мероприятий программы "Доступная среда". Привлекать детей с ограниченными возможностями к спорту, укреплять их здоровье и одновременно предоставлять шанс навсегда забыть, что они не похожи на остальных. Это то, на что направлены действия организаторов фестиваля.
АННА АЛЬМИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Учитывая сегодняшнее отношение к инвалидному спорту, к Паралимпийским играм, к той поддержке, которое государство оказывает спортсменам с ограниченными возможностями, уверена, что многим из них это подарит путевку в спорт».
На фестиваль "Улыбка" приехали дети из 39-ти районов области, всего около двухсот участников. Когда-то, а фестиваль проходил в двадцать четвертый раз, все начиналось буквально "с нуля". Так что сегодняшняя цифра говорила, прежде всего, о том, что движение инвалидного спорта в нашей области крепнет и развивается. И особая миссия в этом принадлежит, конечно же, самому фестивалю.
АНЯ РУСИНОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Очень много разных эмоций. Нравиться бегать, участвовать в разных соревнованиях. Масса впечатлений каждый год».
«Каждый фестиваль это не просто встречи детей-инвалидов. Плюс еще идет культурная программа, где дети между собой общаются. Что для них главное, это общение. Чтобы их никто не забывал. Они находят здесь друзей и много-много впечатлений. Правильно девочки?
- Да!!!».
Забота об инвалидах отражается и в наградном фонде фестиваля. Каждой участник получал памятный подарок, а за спортивные достижения в личном и командном зачетах детям вручались медали и грамоты.
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