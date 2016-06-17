ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

08 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.6680
EURO: 73.7916
Погода в городе Кирове:
вечером:  +7...+9°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка" для детей-инвалидов

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 90 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Ограниченные возможности не мешают сотням ребят почувствовать себя настоящими спортсменами. На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка", проводимый для детей-инвалидов.

Этим ребятам до мирового признания еще, конечно, далеко, да и не каждый грезит победами. Но первый шаг к успеху они уже сделали. На областной финал фестиваля "Улыбка" традиционно собираются сильнейшие команды области по итогам проведенных районных этапов.

На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка" для детей-инвалидовАЛЕВТИНА ШАЛАГИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ:
«Ну стремление у людей очень большое. Эти праздники признаются и районными организациями. Они их в муниципальные программы вводят как обязательное мероприятие. За это им спасибо».

Стадион "Иско" не первый год гостеприимно встречает гостей, и позволят им компактно перемещаться от одного сектора к другому. Всего здесь было разбито 9 соревновательных зон. Беговая одна из самых многочисленных.

На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка" для детей-инвалидовСОФЬЯ КОЛБИНА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Ну я вот тренировалась по бегу. До этого еще на соревнованиях выступала».

Софья приехала из Санчурска. Там комплексно занимаются оздоровлением детей-инвалидов. В результате, они по праву считают себя почти что паралимпийцами. А сам фестиваль главным стартом летнего сезона.

На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка" для детей-инвалидовГАЛИНА ПАХМУТОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ САНЧУРСКОГО РАЙОНА:
«Да уже от переживалась. Девчонки сбегали, сейчас вот Дима побежит. Они молодцы, занимаются спортом. Каждый год мы привозим призовые места».

С 2013-го года "Улыбка" включен в список мероприятий программы "Доступная среда". Привлекать детей с ограниченными возможностями к спорту, укреплять их здоровье и одновременно предоставлять шанс навсегда забыть, что они не похожи на остальных. Это то, на что направлены действия организаторов фестиваля.

На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка" для детей-инвалидовАННА АЛЬМИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Учитывая сегодняшнее отношение к инвалидному спорту, к Паралимпийским играм, к той поддержке, которое государство оказывает спортсменам с ограниченными возможностями, уверена, что многим из них это подарит путевку в спорт».

На фестиваль "Улыбка" приехали дети из 39-ти районов области, всего около двухсот участников. Когда-то, а фестиваль проходил в двадцать четвертый раз, все начиналось буквально "с нуля". Так что сегодняшняя цифра говорила, прежде всего, о том, что движение инвалидного спорта в нашей области крепнет и развивается. И особая миссия в этом принадлежит, конечно же, самому фестивалю.

На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка" для детей-инвалидовАНЯ РУСИНОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Очень много разных эмоций. Нравиться бегать, участвовать в разных соревнованиях. Масса впечатлений каждый год».
 
 
 
На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка" для детей-инвалидовВИКТОРИЯ ЕМЕЛИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ ЯРАНСКОГО РАЙОНА:
«Каждый фестиваль это не просто встречи детей-инвалидов. Плюс еще идет культурная программа, где дети между собой общаются. Что для них главное, это общение. Чтобы их никто не забывал. Они находят здесь друзей и много-много впечатлений. Правильно девочки?
- Да!!!».

Забота об инвалидах отражается и в наградном фонде фестиваля. Каждой участник получал памятный подарок, а за спортивные достижения в личном и командном зачетах детям вручались медали и грамоты.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Для реставрации "Приказной избы" будут искать внебюджетные средства.

13:46 08.06.2018


Для реставрации "Приказной избы" будут искать внебюджетные средства.

В Кирове будут судить бывшего майора полиции, обвиняемого в мошенничестве и разбое.

10:20 08.06.2018


В Кирове будут судить бывшего майора полиции, обвиняемого в мошенничестве и разбое.

Кировчанин завоевал бронзу окружного чемпионата по радиоспорту.

15:50 07.06.2018


Кировчанин завоевал бронзу окружного чемпионата по радиоспорту.

Юные кировчане успешно выступили на первенстве мира по универсальному бою.

15:48 07.06.2018


Юные кировчане успешно выступили на первенстве мира по универсальному бою.

18 июня в Кирове обсудят вопрос об установке памятника царской семье.

15:45 07.06.2018


18 июня в Кирове обсудят вопрос об установке памятника царской семье.

В Кировской области ожидаются заромозки.

15:36 07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

В 2018 году 74 кировских молодых семьи получат новое жилье.

13:29 07.06.2018


В 2018 году 74 кировских молодых семьи получат новое жилье.

Все новости

Вести. Кировская область

На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка" для детей-инвалидов

15:14 08.06.2018


На стадионе "Иско" прошел традиционный областной фестиваль "Улыбка" для детей-инвалидов

В Музее воинской славы открылась выставка, посвященная 300-летию полиции

11:50 08.06.2018


В Музее воинской славы открылась выставка, посвященная 300-летию полиции

В Кирове состоялся праздник для одарённых детей "Гордость Вятки"

11:49 08.06.2018


В Кирове состоялся праздник для одарённых детей "Гордость Вятки"

Общественные активисты пытаются спасти березовую рощу

11:48 08.06.2018


Общественные активисты пытаются спасти березовую рощу

В детском космическом центре отметили 30-летие со дня третьего космического полета Виктора Савиных

20:00 07.06.2018


В детском космическом центре отметили 30-летие со дня третьего космического полета Виктора Савиных

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

На стадионе "Иско" прошел областной фестиваль для детей-инвалидов "Улыбка"

17.06.2016


На стадионе "Иско" прошел областной фестиваль для детей-инвалидов "Улыбка"

Сегодня в Кирове прошел областной фестиваль для детей-инвалидов "Улыбка"

17.06.2015


Сегодня в Кирове прошел областной фестиваль для детей-инвалидов "Улыбка"

Улыбка - 2014

04.07.2014


Улыбка - 2014

В Кирове прошел фестиваль "Улыбка" для детей с ограниченными возможностями

16.06.2017


В Кирове прошел фестиваль "Улыбка" для детей с ограниченными возможностями

Фестиваль для детей-инвалидов "Улыбка-2010"

01.07.2010


Фестиваль для детей-инвалидов "Улыбка-2010"

В Кирове прошел областной фестиваль инвалидного спорта «Надежда»

06.07.2017


В Кирове прошел областной фестиваль инвалидного спорта «Надежда»

Популярные новости

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Кировской области ожидаются заморозки.

31.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

28.05.2018


В Кирове продолжают устранять последствия урагана.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх