В городе продолжается борьба с нелегальными рекламными щитами

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В городе продолжается борьба с незаконно установленными рекламными конструкциями. В общей сложности было выявлено более ста нелегальных рекламных щитов.Для размещения любой рекламной конструкции на территории областного центра необходимо получить разрешение в администрации города. Также имеется утвержденная схема, которая ежегодно корректируется с учетом появления новых мест. На сегодняшний день специалистами администрации проведена работа, в ходе которой было выявлено более ста рекламных конструкций, который размещены без соответствующего разрешения.Отметим, что рекламная конструкция демонтируется за счет местного бюджета. В последующем счет за понесенные затраты предъявляются владельцу рекламной конструкции. В слободе Сошени у собственника закончилось пятилетнее разрешение. На выданное предписание он никак не отреагировал.Демонтированная конструкция хранится определенный срок и если место не будет востребовано для размещения новых рекламных конструкций, то оно исключается из городской схемы.