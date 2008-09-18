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Новости / Общество

В городе продолжается борьба с нелегальными рекламными щитами

Сегодня, 20:00 | Просмотров: 108 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В городе продолжается борьба с незаконно установленными рекламными конструкциями. В общей сложности было выявлено более ста нелегальных рекламных щитов.

Для размещения любой рекламной конструкции на территории областного центра необходимо получить разрешение в администрации города. Также имеется утвержденная схема, которая ежегодно корректируется с учетом появления новых мест. На сегодняшний день специалистами администрации проведена работа, в ходе которой было выявлено более ста рекламных конструкций, который размещены без соответствующего разрешения.

В городе продолжается борьба с нелегальными рекламными щитамиДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Первоначально сотрудниками администрации совместно с городской рекламой проводятся мероприятия по выявлению таких конструкций, следующий этап - выдача предписаний, устанавливаем собственника, который ее эксплуатирует и в случае, если он не исполнил предписание, то администрация на основании действующего закона имеет все основания демонтировать данную рекламную конструкцию».
 
Отметим, что рекламная конструкция демонтируется за счет местного бюджета. В последующем счет за понесенные затраты предъявляются владельцу рекламной конструкции. В слободе Сошени у собственника закончилось пятилетнее разрешение. На выданное предписание он никак не отреагировал.

В городе продолжается борьба с нелегальными рекламными щитамиЮЛИЯ ДВОЙНИШНИКОВА, ДИРЕКТОР МКУ "ГОРОДСКАЯ РЕКЛАМА":
«Мы выдали предписание владельцу о демонтаже. По истечении месяца данная конструкция не была демонтирована, поэтому было принято решение о демонтаже указанной рекламной конструкции».

Демонтированная конструкция хранится определенный срок и если место не будет востребовано для размещения новых рекламных конструкций, то оно исключается из городской схемы.


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