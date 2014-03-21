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Новости / Общество

В региональной приемной Президента России состоялась «прямая телефонная линия»

Сегодня, 20:01 | Просмотров: 68 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В региональной приемной Президента России состоялась «прямая телефонная линия», посвященная защите трудовых прав. В числе самых актуальных тем - обсуждались проблемы трудоустройства инвалидов и выпускников вузов и колледжей.

Проблема трудоустройства инвалидов остается одной из самых острых. Но работу все же можно найти. В службе занятости инвалиду помогут подобрать вакансию. Так же как и выпускникам вузов и техникумов. Из 120 ищущих работу за несколько месяцев были трудоустроены больше 80-ти.

В региональной приемной Президента России состоялась «прямая телефонная линия»СВЕТЛАНА БРИТИКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТРУДОУСТРОЙСТВА УГСЗН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы можем предложить переезд в другой район Кировской области для трудоустройства, мы можем предложить переселение семье в другой район, есть вакансии у нас с предоставлением жилья».
 
На прямой линии специалисты рассказали о том, как получить зарплату с предприятий, признанных банкротами. Непростые ситуации сложились сразу на нескольких предприятиях региона. В суды направлено несколько сотен исковых заявлений.

В региональной приемной Президента России состоялась «прямая телефонная линия»ЮРИЙ ШЕСТАКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы считаем, что это побудит, в том числе, и руководство предприятия, изыскивать необходимые денежные средства для погашения задолженности по заработной плате, эта ситуация на контроле, и нужно надеяться на лучшее».

Часть вопросов кировчан касалась законности изменения условий трудового договора.

- Мой племянник работает на автоколонне 1213, автомойщиком, их тут собрали и сказали, что суточные будут убирать, насколько это правомерно, если люди работают сутками, не платить им суточные.

Закон будет соблюден, если о вступлении в силу новых условий труда работодатель оповестит сотрудника вовремя.

В региональной приемной Президента России состоялась «прямая телефонная линия»НАТАЛЬЯ КОЧУРОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если за два месяца об этих изменениях работник предупрежден, процедура соблюдена, если работник не согласен работать в новых условиях, он может быть уволен с выплатой соответствующего выходного пособия, либо соглашаться и работать продолжать на новых условиях».

Добавим, что по итогам прямой линии, несколько обращений Прокуратура области взяла на особый контроль.


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