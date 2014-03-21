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В региональной приемной Президента России состоялась «прямая телефонная линия», посвященная защите трудовых прав. В числе самых актуальных тем - обсуждались проблемы трудоустройства инвалидов и выпускников вузов и колледжей.Проблема трудоустройства инвалидов остается одной из самых острых. Но работу все же можно найти. В службе занятости инвалиду помогут подобрать вакансию. Так же как и выпускникам вузов и техникумов. Из 120 ищущих работу за несколько месяцев были трудоустроены больше 80-ти.На прямой линии специалисты рассказали о том, как получить зарплату с предприятий, признанных банкротами. Непростые ситуации сложились сразу на нескольких предприятиях региона. В суды направлено несколько сотен исковых заявлений.Часть вопросов кировчан касалась законности изменения условий трудового договора.Закон будет соблюден, если о вступлении в силу новых условий труда работодатель оповестит сотрудника вовремя.Добавим, что по итогам прямой линии, несколько обращений Прокуратура области взяла на особый контроль.