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В вятском палеонтологическом музее презентовали два новых вида древних животных. Совместная работа кировских ученых и зарубежных палеонтологов дал сенсационный результат.Открытие двух новых видов древних животных, научное описание которых сделано по экспонатам вятского палеонтологического музея, поистине уникальное событие не только для отечественной, но и мировой палеонтологии. Много лет находки с Котельничского местонахождения парейазавров "молчали", но результат работы научных сотрудников нашего музея и палеонтолога из США привели к сенсации. Фауна Котельничского местонахождения оказалась гораздо обширнее, чем ученые представляли ранее.Находки новых видов были сделаны достаточно давно, но их подробное описание и открытие было сделано в результате кропотливого труда в течении последних нескольких лет. Название видов очень интересные. Палеонтолог из США Кристиан Каммерер решил связать названия со славянской мифологией. Один из новых видов получил название "Ночница". Это хищник, но из горгонопсов, которых раньше сотрудники вятского палеонтологического музея уже находили. Другой вид получил название "ГоринИхус". Этот хищник жил на нашей планете задолго до динозавров, в Пермском периоде. Находка уникальная тем, что животного такого рода в России еще не находили.На этих видах научные изыскания не заканчиваются. В планах музея провести научную работу с еще несколькими видами, которые также могут стать новыми для нашего региона.