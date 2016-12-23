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Новости / Общество

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

Сегодня, 20:11 | Просмотров: 143 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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«ГТРК «Вятка» продолжает благотворительную акцию с Русфондом. Сегодня мы расскажем о Яше Бороздине из Даровского. У малыша от рождения больные ноги. О том, как помочь ребёнку, в репортаже Ивана Швецова.

СМС со словом дети на номер 5542

Яша Бороздин из Даровского родился с искривленными стопами. В месяц его начали лечить, гипсовали, потом оперировали. Но ничего не помогало: сейчас Яша с огромным трудом ходит, а в основном просто стоит у опоры, стопы подвернуты, пальцы ног не разгибаются. Яше 3 года, ему очень не хватает общения со сверстниками. Впереди целая жизнь и хотелось бы провести ее не в изолированной от мира комнате, а вместе с друзьями. Впереди у малыша: детский сад, затем школа. Правда, для этого нужно сначала вылечиться.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.АЛЕКСАНДРА БОРОЗДИНА, МАМА ЯШИ БОРОЗДНИНА:
«С ногами у нас эквинусная деформация стоп и контрактура коленных суставов. Кроме операции ничего уже не поможет. Никакие лангетки и тутора не помогут, только операция».
 
В Кирове Яша лечился около 2 лет после рождения. Врачи не обещали, что ребенок пойдет, не предлагали долгосрочную схему лечения. Родители были в отчаянии. Вскоре семья узнала о хирурге травматологе-ортопеде Максиме Вавилове из Ярославля. Съездили к нему в клинику. Врач сказал, что ребенок небезнадёжен, его можно и нужно лечить и чем скорее, тем лучше.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.МАКСИМ ВАВИЛОВ, ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, (Г. ЯРОСЛАВЛЬ):
«У Яши сложная атипичная патологическая установка стоп: стопа заваливается вовнутрь, опора на внешний свод стопы, пальцы отклоняются внутрь. Планируется операция – рассечение сухожилий. Мальчик сможет ходить».
 
 
Общая стоимость лечения Яши - 160 тысяч рублей, большую часть денег соберут читатели газеты Коммерсант и сайта Русфонд. Не хватает 29 000 рублей. Именно такую сумму нужно получить от жителей Кировской области, зрителей ГТРК "Вятка". Помочь Яше очень просто, нужно отправить смс со словом "дети" на номер 5542. После подтверждения, с вашего счёта будет однократно списана сумма в размере 75 рублей.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.НИКОЛАЙ БОРОЗДИН, ОТЕЦ ЯШИ БОРОЗДИНА:
«Они дали большую надежду, что без этой операции он ходить не будет, а если ее сделать, то он пойдет на улучшение и будет ходить всё лучше и лучше. Нужны ещё последующие две операции, только когда они их назначат, не знаю».
 
 
Кстати, недавно вышло приложение Русфонда для владельцев смартфонов, теперь помогать детям стало проще. Хотя можно и по старинке, через СМС.
 
 
Неравнодушные кировчане и жители области могут внести посильную лепту на операцию Яши. Если хотите помочь малышу, отправьте слово "Дети" на номер Русфонда 5542.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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