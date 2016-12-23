Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.
СМС со словом дети на номер 5542
Яша Бороздин из Даровского родился с искривленными стопами. В месяц его начали лечить, гипсовали, потом оперировали. Но ничего не помогало: сейчас Яша с огромным трудом ходит, а в основном просто стоит у опоры, стопы подвернуты, пальцы ног не разгибаются. Яше 3 года, ему очень не хватает общения со сверстниками. Впереди целая жизнь и хотелось бы провести ее не в изолированной от мира комнате, а вместе с друзьями. Впереди у малыша: детский сад, затем школа. Правда, для этого нужно сначала вылечиться.
АЛЕКСАНДРА БОРОЗДИНА, МАМА ЯШИ БОРОЗДНИНА:
«С ногами у нас эквинусная деформация стоп и контрактура коленных суставов. Кроме операции ничего уже не поможет. Никакие лангетки и тутора не помогут, только операция».
В Кирове Яша лечился около 2 лет после рождения. Врачи не обещали, что ребенок пойдет, не предлагали долгосрочную схему лечения. Родители были в отчаянии. Вскоре семья узнала о хирурге травматологе-ортопеде Максиме Вавилове из Ярославля. Съездили к нему в клинику. Врач сказал, что ребенок небезнадёжен, его можно и нужно лечить и чем скорее, тем лучше.
МАКСИМ ВАВИЛОВ, ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, (Г. ЯРОСЛАВЛЬ):
НИКОЛАЙ БОРОЗДИН, ОТЕЦ ЯШИ БОРОЗДИНА:
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