В Киров вернулся Великорецкий крестный ход.

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8 июня 2018 года образ святителя Николая, совершив путешествие на реку Великую, к месту своего явления, вернулся в Свято-Трифонов монастырь.

В полдень крестный ход достиг храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке. В половину второго отдохнувшие паломники вслед за иконой отправились в путь.

Многотысячная колонна богомольцев из разных уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья торжественно шествовала по улицам Вятки.

Радостным колокольным звоном встречали чтимый образ и многочисленных паломников храм Веры, Надежды и Любови и матери их Софии, Екатерининский храм, Царево-Константиновская Знаменская церковь, Спасский собор.

У стен Свято-Трифонова монастыря паломников встретил митрополит Вятский и Слободской Марк. В Успенском кафедральном соборе перед Великорецким образом святителя и чудотворца Николая совершился торжественный молебен.

В этом году в торжественных богослужениях на реке Великой приняли участие порядка 55 тысяч верующих. Из Кирова 3 июня 2018 года вышла колонна из 26 тысяч паломников. В обратную дорогу отправились около 6 тысяч человек.