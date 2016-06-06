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Новости / Общество

В Киров вернулся Великорецкий крестный ход.

Сегодня, 19:04 | Просмотров: 132 | Версия для печати
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8 июня 2018 года образ святителя Николая, совершив путешествие на реку Великую, к месту своего явления, вернулся в Свято-Трифонов монастырь.
 
В полдень крестный ход достиг храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Филейке. В половину второго отдохнувшие паломники вслед за иконой отправились в путь.
 
Многотысячная колонна богомольцев из разных уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья торжественно шествовала по улицам Вятки.
 
Радостным колокольным звоном встречали чтимый образ и многочисленных паломников храм Веры, Надежды и Любови и матери их Софии, Екатерининский храм, Царево-Константиновская Знаменская церковь, Спасский собор.
 
В Киров вернулся Великорецкий крестный ход. В Киров вернулся Великорецкий крестный ход. В Киров вернулся Великорецкий крестный ход. В Киров вернулся Великорецкий крестный ход. В Киров вернулся Великорецкий крестный ход. В Киров вернулся Великорецкий крестный ход.
 
 
 
 
 
У стен Свято-Трифонова монастыря паломников встретил митрополит Вятский и Слободской Марк. В Успенском кафедральном соборе перед Великорецким образом святителя и чудотворца Николая совершился торжественный молебен.
 
В этом году в торжественных богослужениях на реке Великой приняли участие порядка 55 тысяч верующих. Из Кирова 3 июня 2018 года вышла колонна из 26 тысяч паломников. В обратную дорогу отправились около 6 тысяч человек.


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