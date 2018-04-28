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Новости / Общество

Кировские пенсионеры завоевали 6 медалей всероссийского киберчемпионата.

Сегодня, 20:05 | Просмотров: 78 | Версия для печати
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8 июня в Пятигорске состоялось торжественное награждение победителей VIII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью.
 
Финал киберчемпионата для старшего поколения собрал в Пятигорске знатоков информационных технологий из 72 регионов страны, а также команды соотечественников из Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии.
 
Отборочные соревнования стартовали еще в начале марта одновременно в 900 муниципальных образованиях России. За право представлять свой регион на всероссийском уровне боролись более 10 тысяч человек.
 
Кировскую область на чемпионате представили Евгений Макаров из Кирово-Чепецка и Ольга Устюжанинова из Вятских Полян. Наша команда выиграла серебряные награды соревнований. И всего кировские пенсионеры завоевали 6 медалей турнира.
 
Евгений Макаров стал победителем в номинации «Домашнее задание», представив презентацию на заданную тему, и получил «бронзу» в личном зачете по итогам четырех туров.
 
Третье место в номинации «Работа с ГИС ЖКХ» заняла Ольга Устюжанинова. В абсолютном командном зачете команда из Кировской области заняла второе место, уступив хозяевам турнира – Ставропольскому краю. Третье место – у пенсионеров из Ярославской области.
 
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский подчеркнул, что подобные чемпионаты помогают участникам стать подготовленными к жизни в реалиях современного общества.
 
Поездка кировской команды состоялась при поддержке регионального правительства, областного отделения Пенсионного фонда и центра «Мои документы». Пенсионеры из Кировской области участвуют в соревнованиях федерального уровня уже шестой год подряд и каждый раз показывают достойные результаты.


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