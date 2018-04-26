ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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В Кирове состоялся финал конкурса "Лидеры Вятки"

Сегодня, 10:39 | Просмотров: 122 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Киров и область перейдут на возобновляемые источники энергии, бюджет региона увеличится в десятки раз — и это не фантастика. Таким видят будущее молодые предприниматели и специалисты различных отраслей. В Кирове состоялся финал конкурса "Лидеры Вятки".

В самом начале конкурсного проекта, несколько месяцев назад участников было больше четырех сотен. Средний возраст от 30-ти до 40.

Уже не новички в своём деле, но, по-прежнему молодые и нацеленные на успех, они проходили тестирования, обучающие курсы и сегодня представляют комиссии результат своей работы.

В Кирове состоялся финал конкурса "Лидеры Вятки"КОНСТАНТИН БАЖИН, ПРОРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТГУ:
«Они самостоятельно выбирали эти проекты. И мы сегодня рассчитываем, глядя на их перечень, что это будут проекты развития. Каждый из них Они работают совершенно в разных сферах — это образование, социальная сфера, это промышленность, это банковский сектор. Каждый из них предлагает свой взгляд на развитие региона. Свой рецепт развития Кировской области».

Рецептов было много, и все они казались фантастикой, но только до тех пор, пока участники не начинали объяснять свои идеи. Выяснилось, например, что только бюджет Кирова можно пополнять ежегодно на 7 млн. рублей, всего лишь заменив обычные лампочки на светодиодные.

В Кирове состоялся финал конкурса "Лидеры Вятки"АЛЕКСАНДР МОЛЧАНОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Посчитав стоимость владения на 10 лет… Владение натриевой лампой и сколько она потребляет, стоимость владения светодиодного светильника сколько он потребляет, с учетом стоимости приобретения, монтажа, мы получаем сумму 464 рубля каждый светильник нам будет давать экономию ежегодную».

Выступления касались и медицинской сферы, и социальной, и банковской и даже области страхования. И не все они касаются далекого будущего. Участница "Лидеров Вятки" из Вятских Полян поделилась с комиссией схемой уже реализованного проекта в области культуры.

В Кирове состоялся финал конкурса "Лидеры Вятки"АНИСА ХАЛИМОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Проблема многих мемориальных музеев в том, что экспозицию там поменять сложно, что-то новое внести туда очень сложно, и я и мои коллеги выходим за рамки музея. В частности мой проект называется «Отправь открытку». То есть мы на базе нашего музея сделали выставку новогодних открыток, а нашим посетителям предлагали вот на этих новогодних открытках отправить поздравление своим родным и близким».

Участники трудились не просто так. "Лидеры Вятки" — это совместный проект Правительства Кировской области, Вятской Торгово-промышленной палаты и ВятГу по формированию "золотого кадрового резерва". При взаимодействии инициативных горожан и власти у каждого из этих проектов появляются хорошие перспективы. Имена 15 победителей "Лидеров Вятки-2018" станут известны уже в этом месяце.


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