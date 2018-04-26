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Киров и область перейдут на возобновляемые источники энергии, бюджет региона увеличится в десятки раз — и это не фантастика. Таким видят будущее молодые предприниматели и специалисты различных отраслей. В Кирове состоялся финал конкурса "Лидеры Вятки".В самом начале конкурсного проекта, несколько месяцев назад участников было больше четырех сотен. Средний возраст от 30-ти до 40.Уже не новички в своём деле, но, по-прежнему молодые и нацеленные на успех, они проходили тестирования, обучающие курсы и сегодня представляют комиссии результат своей работы.Рецептов было много, и все они казались фантастикой, но только до тех пор, пока участники не начинали объяснять свои идеи. Выяснилось, например, что только бюджет Кирова можно пополнять ежегодно на 7 млн. рублей, всего лишь заменив обычные лампочки на светодиодные.Выступления касались и медицинской сферы, и социальной, и банковской и даже области страхования. И не все они касаются далекого будущего. Участница "Лидеров Вятки" из Вятских Полян поделилась с комиссией схемой уже реализованного проекта в области культуры.Участники трудились не просто так. "Лидеры Вятки" — это совместный проект Правительства Кировской области, Вятской Торгово-промышленной палаты и ВятГу по формированию "золотого кадрового резерва". При взаимодействии инициативных горожан и власти у каждого из этих проектов появляются хорошие перспективы. Имена 15 победителей "Лидеров Вятки-2018" станут известны уже в этом месяце.