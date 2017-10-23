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Заседание Ассоциации законодательных органов власти регионов ПФО в Перми

Сегодня, 11:55 | Просмотров: 98 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Кадетское образование и качество медицинской помощи стали главными темами очередного заседания Ассоциации законодательных органов власти регионов ПФО. Встреча прошла в Перми.

За несколько лет в регионах ПФО была сформирована существующая система кадетского образования. Это несколько суворовских училищ и кадетские учреждения, где дети находятся круглосуточно, а также более полутора тысяч кадетских классов. В то же время организации, где организовано кадетское образование, испытывают типовые трудности. Среди них - отсутствие единого подхода к формированию кадетских классов и единых образовательных программ, нехватка подготовленных преподавателей и другие. Председатель кировского Заксобрания Владимир Быков также в своем выступлении отметил, что в поддержке нуждаются и организации военно-патриотического воспитания, таких как движение «Юнармия». В ряды юнармейцев уже вступили почти пять тысяч юных кировчан, и пока движение получает поддержку в виде грантов и помощи благотворителей. Для решения этой проблемы предложено рассмотреть возможность государственной финансовой поддержки движения.

Заседание Ассоциации законодательных органов власти регионов ПФО в ПермиВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предложения, поступившие от Кировской области, вошли в итоговое решение Ассоциации по вопросу развития кадетского образования. Чтобы эта система приносила ощутимые результаты, необходимы единые подходы к организации и обеспечению образовательного процесса. Мы в очередной раз убедились, что позиции законодателей Приволжья в ключевых вопросах совпадают, и наше продуктивное взаимодействие обязательно будет продолжаться. Тем более, что мы договорились обсудить реализацию выработанных сегодня рекомендаций во втором квартале 2019 года».

Также члены Ассоциации законодателей ПФО обсудили еще одну важную тему - качество и доступность медицинской помощи в регионах. Гости побывали на объектах здравоохранения в Перми и увидели своими глазами, как этот процесс организован в Пермском крае. Кроме того, законодателям представили самые интересные и перспективные проекты других регионов по повышению качества и доступности медпомощи.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Общаясь с коллегами, мы убеждаемся, что приходится решать схожие вопросы, - отмечает Председатель Законодательного Собрания Кировской области Владимир Быков. - Так, и в Перми, и в Кирове идет развитие санитарной авиации, воплощаются схожие программы «Новая поликлиника» и «Бережливая поликлиника», восстанавливаются ФАПы, полным ходом идет цифровизация здравоохранения, повышенное внимание отрасли уделяется при формировании и принятии региональных бюджетов. Обмен достижениями и опытом по этим темам на уровне депутатов необходим: мы работаем, в первую очередь, для граждан, чтобы обеспечить реализацию их конституционного права на медицинскую помощь».

Добавим, в ходе работы Ассоциации законодателей ПФО руководители ЗакСобраний Кировской и Оренбургской областей Владимир Быков и Сергей Грачев подписали соглашение о сотрудничестве. Как отметил Владимир Быков, подобные межпарламентские соглашения подписаны с большинством законодательных органов Приволжья и помогают обмениваться опытом и интересными наработками.


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