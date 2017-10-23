Заседание Ассоциации законодательных органов власти регионов ПФО в Перми

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Кадетское образование и качество медицинской помощи стали главными темами очередного заседания Ассоциации законодательных органов власти регионов ПФО. Встреча прошла в Перми.За несколько лет в регионах ПФО была сформирована существующая система кадетского образования. Это несколько суворовских училищ и кадетские учреждения, где дети находятся круглосуточно, а также более полутора тысяч кадетских классов. В то же время организации, где организовано кадетское образование, испытывают типовые трудности. Среди них - отсутствие единого подхода к формированию кадетских классов и единых образовательных программ, нехватка подготовленных преподавателей и другие. Председатель кировского Заксобрания Владимир Быков также в своем выступлении отметил, что в поддержке нуждаются и организации военно-патриотического воспитания, таких как движение «Юнармия». В ряды юнармейцев уже вступили почти пять тысяч юных кировчан, и пока движение получает поддержку в виде грантов и помощи благотворителей. Для решения этой проблемы предложено рассмотреть возможность государственной финансовой поддержки движения.Также члены Ассоциации законодателей ПФО обсудили еще одну важную тему - качество и доступность медицинской помощи в регионах. Гости побывали на объектах здравоохранения в Перми и увидели своими глазами, как этот процесс организован в Пермском крае. Кроме того, законодателям представили самые интересные и перспективные проекты других регионов по повышению качества и доступности медпомощи.Добавим, в ходе работы Ассоциации законодателей ПФО руководители ЗакСобраний Кировской и Оренбургской областей Владимир Быков и Сергей Грачев подписали соглашение о сотрудничестве. Как отметил Владимир Быков, подобные межпарламентские соглашения подписаны с большинством законодательных органов Приволжья и помогают обмениваться опытом и интересными наработками.