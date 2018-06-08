В регионе завершился Великорецкий крестный ход

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В Кирове встретили паломников Великорецкого крестного хода. В 12 часов дня икону Николая Чудотворца принесли в церковь "всех скорбящих радость" на филейке. С крестоходцами встретился Артем Макаров.В полдень крестный ход достиг церкви "Всех скорбящих радость". Вместе с иконой Николая Чудотворца пришли примерно шесть тысяч человек. К встрече паломников готовились с раннего утра. Прихожане храма и волонтеры готовили обед. Многие паломники вместо трапезы шли на молебен в храм.На обед и отдых отвели полтора часа. Город встретил паломников проливным дождем. И такая погода сопровождала крестный ход практически на всем пути. Паломничество в этом году выдалось одним из самых сложных.По многолетней традиции, в крестный ход отправились жители разных городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Для Елены Шерстняковой это уже четвертый крестный ход. В этом году в путь отправилась вместе с семьей. По дороге они обрели много новых друзей.Лилия Терещенко из Одесской области также отправилась в крестный ход вместе с семьей. Лесные этапы не показались ей трудными. На ее взгляд, сложнее всего было тогда, когда паломники зашли в Киров.После непродолжительного отдыха паломники отправились по городским улицам в Успенский Собор Трифонова монастыря. Крестный ход завершился молебном Николаю Чудотворцу. Добавим, в этом году ход праздновал два памятных события: 635 лет назад вятский крестьянин Агалаков нашел на берегу реки Великой икону святителя Николая, и 240 лет назад было принято решение совершать крестный ход не по реке, а по суше.