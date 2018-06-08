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В регионе завершился Великорецкий крестный ход

Сегодня, 15:00 | Просмотров: 103 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове встретили паломников Великорецкого крестного хода. В 12 часов дня икону Николая Чудотворца принесли в церковь "всех скорбящих радость" на филейке. С крестоходцами встретился Артем Макаров.

В полдень крестный ход достиг церкви "Всех скорбящих радость". Вместе с иконой Николая Чудотворца пришли примерно шесть тысяч человек. К встрече паломников готовились с раннего утра. Прихожане храма и волонтеры готовили обед. Многие паломники вместо трапезы шли на молебен в храм.

На обед и отдых отвели полтора часа. Город встретил паломников проливным дождем. И такая погода сопровождала крестный ход практически на всем пути. Паломничество в этом году выдалось одним из самых сложных.

В регионе завершился Великорецкий крестный ходЮЛИЯ ПИКИНА, ПАЛОМНИЦА:
«Сложнее, из-за воды в лесах. Стояла вода и из-за этого была грязь сильная».

По многолетней традиции, в крестный ход отправились жители разных городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Для Елены Шерстняковой это уже четвертый крестный ход. В этом году в путь отправилась вместе с семьей. По дороге они обрели много новых друзей.

В регионе завершился Великорецкий крестный ходЕЛЕНА ШЕРСТНЯКОВА, ПАЛОМНИЦА:
«Очень много хороших людей встретили. Настоящие, истинные православные, которые встречали, баню топили. Нас кормили. Утром мы выходили чистые, "обласканные". Спасибо вятской земле».

Лилия Терещенко из Одесской области также отправилась в крестный ход вместе с семьей. Лесные этапы не показались ей трудными. На ее взгляд, сложнее всего было тогда, когда паломники зашли в Киров.

В регионе завершился Великорецкий крестный ходЛИЛИЯ ТЕРЕЩЕНКО, ПАЛОМНИЦА:
«Вот здесь по асфальту. Как-то лес не такой был трудный. Детям было весело бежать по лесу, по лужам, обходить это все».
 
После непродолжительного отдыха паломники отправились по городским улицам в Успенский Собор Трифонова монастыря. Крестный ход завершился молебном Николаю Чудотворцу. Добавим, в этом году ход праздновал два памятных события: 635 лет назад вятский крестьянин Агалаков нашел на берегу реки Великой икону святителя Николая, и 240 лет назад было принято решение совершать крестный ход не по реке, а по суше.


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