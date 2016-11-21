Кировчане победили во всероссийском конкурсе антинаркотической рекламы
Конкурс социальной антинаркотической рекламы «Спасем жизнь вместе» проводится в России ежегодно министерством внутренних дел. Социальный видеоролик, макет наружной рекламы и лучший наглядный раздаточный материал. Кировская область становится победителем конкурса уже второй раз подряд.
МАРИЯ ВОРОБЬЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С каждым годом увеличивается количество неравнодушных граждан. Это волонтеры, представители общественных организаций, с которыми совместно мы реализуем различные антинаркотические проекты, конкурсы, проводим акции. Поэтому второй год подряд Кировская область не остается в стороне и принимает участие во всероссийском антинаркотическом конкурсе».
Оба раза победителями в номинации лучший раздаточный материал становится автономная некоммерческая организация Будущее без насилия и наркотиков. И если в прошлом году сотрудники подготовили буклеты для детей, то в этот раз было собрано пособие для родителей. По словам специалистов, для решения проблемы детской наркомании необходим именно комплексный подход.
ЮЛИЯ БАРАМЗИНА, АВТОР БУКЛЕТА, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНО БУДУЩЕЕ БЕЗ НАСИЛИЯ И НАРКОТИКОВ:
«Мы читаем лекции для деток, и, в то же время, вечером рассказываем на родительских собраниях, что мы рассказали детям. Как говорить на эту тему, как предотвратить появление психоактивных веществ в их семье и уверены, что вот именно так, в скопе, можно добиться положительного результата. В этом году более пяти тысяч детей посетили наши лекции по профилактике психоактивных веществ, и более трех тысяч родителей».
Регулярные лекции и анонимное анкетирование взрослых и детей позволяют специалистам организации точно определить причины и признаки употребления наркотиков. На их основе и разработано методическое пособие для родителей и преподавателей школ.
ОКСАНА ЛИХАЧЕВА, ДИРЕКТОР АНО БУДУЩЕЕ БЕЗ НАСИЛИЯ И НАРКОТИКОВ:
«Каждый родитель знает, когда его ребенок превращается в маленького лисенка, которому что-то нужно. И он говорит — мам, пап, мне нужно с тобой поговорить. Ты говоришь — отлично, мне тоже нужно с тобой поговорить. То есть, первое, что мы ищем это очень удобный момент для разговора, когда ребенок готов общаться. Готов вступать в диалог. Дальше мы должны понимать, о чем говорить. То есть, поэтому мы вот в этих буклетах максимально расписали ответственность, как понять, что ребенок употребляет».
По словам представителей управления по контролю за оборотом наркотиков, в области в настоящий момент критической ситуации по детской наркомании нет, наоборот - наблюдается снижение количества впервые поставленных на учет в полицию и медицинские учреждения подростков.
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