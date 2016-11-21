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Кировчане победили во всероссийском конкурсе антинаркотической рекламы второй раз подряд. Группа активистов подготовила лучший в стране методический раздаточный материал по профилактике детской наркомании.Конкурс социальной антинаркотической рекламы «Спасем жизнь вместе» проводится в России ежегодно министерством внутренних дел. Социальный видеоролик, макет наружной рекламы и лучший наглядный раздаточный материал. Кировская область становится победителем конкурса уже второй раз подряд.Оба раза победителями в номинации лучший раздаточный материал становится автономная некоммерческая организация Будущее без насилия и наркотиков. И если в прошлом году сотрудники подготовили буклеты для детей, то в этот раз было собрано пособие для родителей. По словам специалистов, для решения проблемы детской наркомании необходим именно комплексный подход.Регулярные лекции и анонимное анкетирование взрослых и детей позволяют специалистам организации точно определить причины и признаки употребления наркотиков. На их основе и разработано методическое пособие для родителей и преподавателей школ.По словам представителей управления по контролю за оборотом наркотиков, в области в настоящий момент критической ситуации по детской наркомании нет, наоборот - наблюдается снижение количества впервые поставленных на учет в полицию и медицинские учреждения подростков.