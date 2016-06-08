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В Александровском саду открылся книжный кемпинг

Вчера, 20:03 | Просмотров: 96 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Библиотекари предложили кировчанам интеллектуальный отдых. В Александровском саду открылся книжный кемпинг. Интересные занятия здесь найдут и взрослые, и дети.

Журналы и газеты. Читателям предлагают полистать их прямо здесь, либо взять с собой и продолжить чтение дома. Книжный кемпинг открылся в десять утра, и будет работать до 2 часов дня.

В Александровском саду открылся книжный кемпингМАРИНА ХИДИЯТУЛЛИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕКИ №12:
«Здесь же выложены раскраски, кроссворды, которые тоже можно разгадать. Если не успеете, взять домой. Все лето в парках, скверах города Кирова будут проходить вот такие кемпинги».

В книжном кемпинге можно попасть в историю. Вместе с юными читателями библиотекари готовы писать летопись города Кирова. Светлана Багина предлагает посетителям вписать в специальную тетрадь небольшую заметку, про то, как прошел день.

В Александровском саду открылся книжный кемпингСВЕТЛАНА БАГИНА, БИБЛИОТЕКАРЬ БИБЛИОТЕКИ №6:
«Оформить такую тетрадочку, как самодельную книжку о Кирове. Здесь я подготовила какие-то сведения, картинки, фотографии наших достопримечательностей».

Светлана Багина так же предлагает пройти небольшой мастер-класс. Самых маленьких она вместе с коллегами научит делать красивые закладки.

В Александровском саду открылся книжный кемпингАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Библиотекари подготовили для посетителей книжного кемпинга не только интеллектуальные развлечения. Целый чемодан с играми. Пазлы, скакалки и вот такая вот корзинка. Задача игры - загнать пластмассовый апельсин в корзинку. Получается не всегда с первого раза. Интересно не только детям, но и взрослым».

www.pushkin-vyatka.ru

Книжные кемпинги будут работать каждую пятницу в одном из парков Кирова. Подробное расписание можно увидеть на сайте библиотеки имени Пушкина.


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