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Библиотекари предложили кировчанам интеллектуальный отдых. В Александровском саду открылся книжный кемпинг. Интересные занятия здесь найдут и взрослые, и дети.Журналы и газеты. Читателям предлагают полистать их прямо здесь, либо взять с собой и продолжить чтение дома. Книжный кемпинг открылся в десять утра, и будет работать до 2 часов дня.В книжном кемпинге можно попасть в историю. Вместе с юными читателями библиотекари готовы писать летопись города Кирова. Светлана Багина предлагает посетителям вписать в специальную тетрадь небольшую заметку, про то, как прошел день.Светлана Багина так же предлагает пройти небольшой мастер-класс. Самых маленьких она вместе с коллегами научит делать красивые закладки.Книжные кемпинги будут работать каждую пятницу в одном из парков Кирова. Подробное расписание можно увидеть на сайте библиотеки имени Пушкина.