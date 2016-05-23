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Новости / Общество

Кировская команда МЧС стала победителем всероссийских соревнований.

Вчера, 11:24 | Просмотров: 131 | Версия для печати
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Финальный этап соревнований «Человеческий фактор. Лига профессионалов» по оказанию первой помощи и психологической поддержки проходил в Ногинске.
 
За звание победителей боролись 17 лучших команд профессиональных аварийно-спасательных служб из 10 регионов РФ.
 
Соревнования состояли из практической и теоретической частей.
 
Вначале участникам предстояло тестирование. Далее они продемонстрировали навыки оказания первой помощи и допсихологической поддержки трём пострадавшим при ДТП.
 
Победителями стали:
 
1 место -  «Спецчасть» - команда Главного управления МЧС России по Кировской области;
2 место - «Вита» - команда Уральского института ГПС МЧС России;
3 место - команда Владивостокского поисково-спасательного отряда ПСО МЧС России.
 
Также в Ногинске в рамках работы Международного салона «Комплексная безопасность-2018» прошёл заключительный этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях на автомобильном транспорте».
Участие в нём приняли 9 команд - победительниц  окружных соревнований.
 
Честь Приволжского федерального округа защищала кировская команда  специализированной пожарно-спасательной части. Его представляли: Николай Баранов, Валерий Мосов, Сергей Пестриков и Константин Поляков. Участники которых состязались по двум дисциплинам - проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи и психологической поддержки пострадавшим в результате ДТП.
 
Кировская команда МЧС стала победителем всероссийских соревнований.По сигналу старта соревнования, прибывшие к месту условного происшествия спасатели с помощью оборудования, находящегося на вооружении аварийно-спасательных подразделений, и произвели работы по деблокированию условных пострадавших.
 
По результатам соревнований кировская команда заняла 3 командное место. Первое место завоевала команда Сибирского спасательного центра, второе - команда Центрального федерального округа.


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