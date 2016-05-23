Кировская команда МЧС стала победителем всероссийских соревнований.

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Финальный этап соревнований «Человеческий фактор. Лига профессионалов» по оказанию первой помощи и психологической поддержки проходил в Ногинске.

За звание победителей боролись 17 лучших команд профессиональных аварийно-спасательных служб из 10 регионов РФ.

Соревнования состояли из практической и теоретической частей.

Вначале участникам предстояло тестирование. Далее они продемонстрировали навыки оказания первой помощи и допсихологической поддержки трём пострадавшим при ДТП.

Победителями стали:

1 место - «Спецчасть» - команда Главного управления МЧС России по Кировской области;

2 место - «Вита» - команда Уральского института ГПС МЧС России;

3 место - команда Владивостокского поисково-спасательного отряда ПСО МЧС России.

Также в Ногинске в рамках работы Международного салона «Комплексная безопасность-2018» прошёл заключительный этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях на автомобильном транспорте».

Участие в нём приняли 9 команд - победительниц окружных соревнований.

Честь Приволжского федерального округа защищала кировская команда специализированной пожарно-спасательной части. Его представляли: Николай Баранов, Валерий Мосов, Сергей Пестриков и Константин Поляков. Участники которых состязались по двум дисциплинам - проведение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи и психологической поддержки пострадавшим в результате ДТП.

По сигналу старта соревнования, прибывшие к месту условного происшествия спасатели с помощью оборудования, находящегося на вооружении аварийно-спасательных подразделений, и произвели работы по деблокированию условных пострадавших.

По результатам соревнований кировская команда заняла 3 командное место. Первое место завоевала команда Сибирского спасательного центра, второе - команда Центрального федерального округа.