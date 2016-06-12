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Новости / Общество

В Кирове состоялся крестный ход в честь святого князя Александра Невского.

Вчера, 14:48 | Просмотров: 198 | Версия для печати
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12 июня 2018 года в Серафимовском соборе города перед иконой святого благоверного князя Александра Невского состоялся праздничный молебен.
 
После молебна от стен Серафимовского собора к месту, где раньше располагался Александро-Невский собор, выдвинулся крестный ход с иконой святого благоверного князя.
 
На месте прежнего собора было совершено молебное пение. Затем крестный ход вернулся обратно в Серафимовскую церковь.
 
После все смогли приложиться к иконе святого благоверного князя Александра Невского.
 
Для справки:
 
Александро-Невский собор был заложен в г. Вятке 30 августа 1839 года и возведён на добровольные пожертвования в память о посещении города императором Александром I в 1824 году.
 
В Кирове состоялся крестный ход в честь святого князя Александра Невского.Проект собора по заказу городского общества был осуществлён ссыльным архитектором Александром Витбергом. Храм был открыт в 1864 году. В 1895 году вокруг собора был устроен сквер, окружённый чугунной оградой.
 
В 1896 году в северной части сквера установлен бронзовый бюст Александра III, отлитый в Петербурге.
 
В 1937 году памятник архитектуры был исключён из списка охраняемых государством и взорван на кирпич.
 
В настоящее время на месте Александро-Невского собора располагается здание Кировской областной филармонии.
 


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