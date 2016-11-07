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Кировчане отметили День России и День города

Сегодня, 11:49 | Просмотров: 128 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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Кировчане вместе со всей страной отметили День России, а также День города - Кирову исполнилось 644 года. Центром празднования, по традиции, была Театральная площадь.

С утра на Театральной площади многолюдно. Дети играют. Шумят торговые ряды.
Кировчане ждут торжественного открытия праздничного марафона Дня России.

- Славься, Отечество...

В торжественной обстановке 13 юных кировчан из рук главы региона получают главный документ гражданина России - паспорт.

- Наверное, за то, что учусь хорошо.
- Занимаюсь плаванием. И в школе, и в плавании успехи.

Чествовали и тех, кто своим трудом способствует развитию Кировской области и города Кирова.

Кировчане отметили День России и День городаИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы все с вами рассчитываем на бурный рост Кировской области, на бурное развитие образовательных процессов, на то, что к нам будут приходить крупные инвесторы, создавать рабочие места. В этом смысле мы вместе с Российской Федерацией будем уверенными темпами развиваться, уверенно смотреть в будущее».

Только в открытии праздничного марафона Дня России и Дня города приняли участие более пяти тысяч кировчан.

- Очень хорошее настроение, видите, даже погода хорошая!

Погода порадовала и участников фестиваля "Вкусная Вятка", они были готовы накормить всех, кто придет на праздник.

- Чайханский плов называется: баранину с говядиной мешаете.

Мимо "Вкусной Вятки" не смогли пройти и первые лица региона и города. Попробовали горячего чаю, удивились необычному очагу, пообщались в неформальной обстановке с представителями национальных объединений.

Кировчане отметили День России и День городаВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы живем очень дружно, нам нечего делить. Наоборот хочется, чтобы наша территория развивалась динамично. И я просто благодарен руководителям наших диаспор, что они принимают все меры, чтобы молодежь уже жила по тем традициям, соблюдая и свои, которые у нас здесь на территории развиваются».

Многие пришли на праздник с детьми, чтобы с они с малых лет знали и традиции Дня России.

- Светлый праздник, день города к тому же. Все радуются, мы радуемся, счастливы!


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