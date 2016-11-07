Кировчане отметили День России и День города

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Кировчане вместе со всей страной отметили День России, а также День города - Кирову исполнилось 644 года. Центром празднования, по традиции, была Театральная площадь.С утра на Театральной площади многолюдно. Дети играют. Шумят торговые ряды.Кировчане ждут торжественного открытия праздничного марафона Дня России.В торжественной обстановке 13 юных кировчан из рук главы региона получают главный документ гражданина России - паспорт.Чествовали и тех, кто своим трудом способствует развитию Кировской области и города Кирова.Только в открытии праздничного марафона Дня России и Дня города приняли участие более пяти тысяч кировчан.Погода порадовала и участников фестиваля "Вкусная Вятка", они были готовы накормить всех, кто придет на праздник.Мимо "Вкусной Вятки" не смогли пройти и первые лица региона и города. Попробовали горячего чаю, удивились необычному очагу, пообщались в неформальной обстановке с представителями национальных объединений.Многие пришли на праздник с детьми, чтобы с они с малых лет знали и традиции Дня России.