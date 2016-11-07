Кировчане отметили День России и День города
С утра на Театральной площади многолюдно. Дети играют. Шумят торговые ряды.
Кировчане ждут торжественного открытия праздничного марафона Дня России.
- Славься, Отечество...
В торжественной обстановке 13 юных кировчан из рук главы региона получают главный документ гражданина России - паспорт.
- Наверное, за то, что учусь хорошо.
- Занимаюсь плаванием. И в школе, и в плавании успехи.
Чествовали и тех, кто своим трудом способствует развитию Кировской области и города Кирова.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы все с вами рассчитываем на бурный рост Кировской области, на бурное развитие образовательных процессов, на то, что к нам будут приходить крупные инвесторы, создавать рабочие места. В этом смысле мы вместе с Российской Федерацией будем уверенными темпами развиваться, уверенно смотреть в будущее».
Только в открытии праздничного марафона Дня России и Дня города приняли участие более пяти тысяч кировчан.
- Очень хорошее настроение, видите, даже погода хорошая!
Погода порадовала и участников фестиваля "Вкусная Вятка", они были готовы накормить всех, кто придет на праздник.
- Чайханский плов называется: баранину с говядиной мешаете.
Мимо "Вкусной Вятки" не смогли пройти и первые лица региона и города. Попробовали горячего чаю, удивились необычному очагу, пообщались в неформальной обстановке с представителями национальных объединений.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы живем очень дружно, нам нечего делить. Наоборот хочется, чтобы наша территория развивалась динамично. И я просто благодарен руководителям наших диаспор, что они принимают все меры, чтобы молодежь уже жила по тем традициям, соблюдая и свои, которые у нас здесь на территории развиваются».
Многие пришли на праздник с детьми, чтобы с они с малых лет знали и традиции Дня России.
- Светлый праздник, день города к тому же. Все радуются, мы радуемся, счастливы!
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