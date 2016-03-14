В силу вступили ограничения на суточный вылов для рыболовов-любителей

Поделиться новостью:

Рыбалка по правилам. После внесения изменений в федеральный закон вступили в силу ограничения на суточный вылов для рыболовов-любителей. Как теперь ловить рыбу, не нарушая закон?Научные исследования по количеству рыбы, обитающей в водоемах регионов, привели к появлению норм суточной рыбалки по количеству и весу рыбы. Для каждого региона они разные. Так, например, в Карелии рыболов-любитель может поймать по 15 килограммов ряпушки и корюшки. А в Хакасии 10 щук и 50 карасей. В нашей области по новым правилам разрешено ловить судака не свыше 5-ти килограммов, стерляди 2 штуки и раков не больше 50 в одни руки. Для остальных видов рыб норма не должна превышать 5-ти килограммов.Одна из причин ограничений — злоупотребления. Вместо того чтобы нести улов домой, рыбаки начинают им торговать. Тем самым, подменяя любительское рыболовство промышленным. Еще одна из целей нововведений - сохранение рыбных биологических ресурсов. В том числе и при помощи сознательных рыбаков.Контролировать соблюдение правил на внутренних водоемах будут госинспекторы рыбоохраны. Административный штраф за нарушения норм составит от 2 до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией судна или орудий ловли. Кировским рыбакам также следует помнить что, если вес одного пойманного экземпляра рыбы превысит 5 кг, то забрать её с собой будет можно, но вот дальнейшую рыбалку придётся продолжить только на следующий день.