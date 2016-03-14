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В силу вступили ограничения на суточный вылов для рыболовов-любителей

Сегодня, 11:51 | Просмотров: 142 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Рыбалка по правилам. После внесения изменений в федеральный закон вступили в силу ограничения на суточный вылов для рыболовов-любителей. Как теперь ловить рыбу, не нарушая закон?

Научные исследования по количеству рыбы, обитающей в водоемах регионов, привели к появлению норм суточной рыбалки по количеству и весу рыбы. Для каждого региона они разные. Так, например, в Карелии рыболов-любитель может поймать по 15 килограммов ряпушки и корюшки. А в Хакасии 10 щук и 50 карасей. В нашей области по новым правилам разрешено ловить судака не свыше 5-ти килограммов, стерляди 2 штуки и раков не больше 50 в одни руки. Для остальных видов рыб норма не должна превышать 5-ти килограммов.

В силу вступили ограничения на суточный вылов для рыболовов-любителейТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
«Если человек использует рыбалку в качестве любительской или спортивной, то можно использовать принцип "поймал-опустил" и тогда нет никаких ограничений. Мы можем рыбачить в свое удовольствие на протяжении всего дня. Пока не выберем трофей, который будет соответствовать нашим целям».

Одна из причин ограничений — злоупотребления. Вместо того чтобы нести улов домой, рыбаки начинают им торговать. Тем самым, подменяя любительское рыболовство промышленным. Еще одна из целей нововведений - сохранение рыбных биологических ресурсов. В том числе и при помощи сознательных рыбаков.

ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
«Когда видите браконьеров, не замалчивайте такие факты. Информируйте органы власти, полицию, рыбохрану. Там есть телефон горячей линии, чтобы такие факты могли пресекаться. Браконьеры вредят всем».
 
Контролировать соблюдение правил на внутренних водоемах будут госинспекторы рыбоохраны. Административный штраф за нарушения норм составит от 2 до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией судна или орудий ловли. Кировским рыбакам также следует помнить что, если вес одного пойманного экземпляра рыбы превысит 5 кг, то забрать её с собой будет можно, но вот дальнейшую рыбалку придётся продолжить только на следующий день.


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