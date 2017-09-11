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Новости / Общество

Праздничные мероприятия в Кирове в День города

Сегодня, 15:14 | Просмотров: 76 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Праздничные мероприятия проходили на всех концертных площадках, парках и скверах.

Праздничные мероприятия в Кирове в День городаЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом году Кирову исполняется 644. На протяжении всей истории регион был многонациональным. Разные культуры столетия учились жить в мире и согласии. Сегодня в день города в сквере борцов революции открылись национальные подворья. Здесь кировчане смогут познакомиться с культурой и бытом русского, татарского, марийского, еврейского народов и дагестанской, узбекской и таджикской диаспор».

Праздничные мероприятия в Кирове в День городаАЛЕВТИНА ДОМРАЧЕВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДА МАРИ:
«Мы представляем культуру нашего марийского нашего края Кикнурского района. Выставили то, что мы печем в русской печи, заготавливаем. Вот эти вот огурцы у нас вымоченные посоленные, без уксуса, без маринада. Вся продукция в печи. Картошка томленая, каша томленая. Все у нас сделано в русской печи, каменных горшочках».

Праздничные мероприятия в Кирове в День городаИСКАНДАР МУСАЕВИЧ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТАДЖИКСКОЙ ДИАСПОРЫ:
«Я таджикскую диаспору представляю. И таджикским пловом угостить людей. Уйдет где-то 3-4 часа. Сначала масло, потом лук, потом очень много мяса, говядины очень много».

- Пришли целенаправленно для того, чтобы посмотреть, какие культуры представлены в нашем городе.
- Самое интересное, что уже увидели?
- Ну, наверно, Мари очень понравились. Ну и, наверно хотели бы побольше… там где-то внутри течет еврейская кровь, поэтому тоже хотелось бы узнать о своей культуре.
- Я, наверно, по большей части пришел посмотреть на творческие номера.

ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Узнать как много на земле вятской умельцев прикладного искусства можно сегодня здесь, в Александровском саду, центральная аллея которого на один день превратилась в аллею мастеров. Умельцы представили здесь свои изделия из гипса, глины, металла, дерева, текстиля. Вручную расшитую и разукрашенную одежду из хлопка и льна, ну и конечно, многие из них провели мастер-классы».

- Мастер-классы будут по росписи деревянных заготовок акриловыми красками и по набойке по ткани с помощью многоразовых штампов и красочкой по ткани, которая не смывается и не стирается в процессе использования.

- Вы сами все делаете?
- Да полностью куколку шью. Видите, вот. Все. Лапти вяжем. Нижнее белье, как говорится, полностью шьется куколка, потом наряд у нее.

ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Ну а Спасская улица сегодня, как никогда, оправдывает своё звание Вятского Арбата. Здесь под открытым небом проводятся танцевальные мастер-классы, работает ярмарка, ну а для самых юных кировчан проводятся игры и викторины».

Праздничные мероприятия в Кирове в День городаЛЕВ БАКШТАЕВ:
«Показать, дать людям попробовать что-то новое, прикоснуться, так сказать, к кузнечному ремеслу.
- Кто чаще всего подходит?
- Как обычно, чаще всего, женщины, почему то идут вперед и берут большую кувалду и пробуют».

Праздничные мероприятия в Кирове в День городаИРИНА КУВАЛДИНА:
«Классическая акварель. Но такая экспресс-акварель, более доступными методами для людей, у которых нет возможности, допустим, ходить в художественную школу. Взрослые люди, которые хотели бы творить, но не могли никак собраться. Вот они идут мимо. У них что-то такое зажигается и им хочется сесть и начать рисовать».

ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня перед кировчанами выступят больше 100 творческих коллективов, в городе открыто 25 праздничных площадок. Основные мероприятия проходят в центре города: выступления, мастер-классы, автобусные экскурсии. Ну и конечно весь город в предвкушении и ожидании вечернего праздничного салюта».


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