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Новости / Общество

В Кирове вновь стартует конкурс «Цветущий город»

Сегодня, 16:15 | Просмотров: 66 | Версия для печати
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С 15 июня по 10 сентября в администрации города будут принимать заявки на конкурс «Цветущий город».

Как отметили в управлении организационной работы администрации Кирова, одной из главных задач конкурса является привлечение граждан и представителей бизнес-сообщества к совместной работе по благоустройству и озеленению городских территорий.

К участию приглашаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, в том числе индивидуальные предприниматели, общественные объединения, органы ТОС (территориального общественного самоуправления), а также физические лица.

В нынешнем году конкурс «Цветущий город» проводится по следующим номинациям:

- «Своими руками». В номинации могут быть представлены работы по оформлению балконов, окон, фасадов домов, а также оформление дворовых территорий индивидуальных жилых домов.

- «Цветик-семицветик». К участию приглашаются школы, детские сады, учреждения дополнительного образования.

- «Вместе-лучше». Заявки принимаются от управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТОС, ТСН и т.д. (подается 1 заявка от 1 адреса или 1 юридического лица).

- «Лепестки лета». К конкурсу могут подключиться учреждения культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты населения.

- «Цветочная поляна». В номинации принимают участие коммерческие предприятия и организации (хозяйственные товарищества и общества, государственные и муниципальные унитарные предприятия и т.д.), сферы потребительского рынка: торговые центры, предприятия сферы услуг (салоны красоты, ателье и т.п.).

- «Цветочная мозаика». Заявки принимаются от предприятий и организаций производственной сферы - заводы (машиностроение, химическая промышленность, электроэнергетика), сельское хозяйство (растениеводство, животноводство), строительная индустрия, транспорт (железнодорожный, автомобильный).

Положение о конкурсе и форма заявки на участие размещены на официальном сайте администрации города. К заявке должны быть приложены фотографии (в высоком разрешении). Заявку необходимо направить на электронный адрес gorod-konkurs@mail.ru.

Итоги конкурса будут подведены в октябре. Награды призерам и всем, кто принял участие в создании «Цветущего города», вручат руководители Кирова.

Напомним, что конкурс реализуется с 2015 года. За это время число его участников постоянно возрастает. Так, в 2017 году поступило 448 заявок и более 2000 фотографий от физических лиц, органов ТОС, детских садов, школ, учреждений культуры, коммерческих структур, организаций и предприятий города. 


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