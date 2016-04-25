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Новости / Общество

Моногорода получат средства на ремонт дорог

Сегодня, 16:21 | Просмотров: 51 | Версия для печати
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Моногорода Кировской области получат 135,5 млн рублей на ремонт дорог. На эти средства благоустроят 15 км дорожного полотна.

На 2018 год в региональном дорожном фонде предусмотрены средства на предоставление субсидий муниципалитетам из бюджета Кировской области, которые пойдут на ремонт центральных улиц в моногородах региона. На эти цели направят 128,7 млн рублей. Всего планируется отремонтировать дороги общей протяженностью 15,236 км.

Субсидии распределили десяти муниципальным образованиям области: городским поселениям - Белохолуницкому, Кирсинскому, Краснополянскому, Лузскому, Омутнинскому, Стрижевскому, Демьяновскому, Мурыгинскому, Уржумскому и городу Вятские Поляны.

Как пояснили в региональном министерстве финансов, основное условие предоставление субсидий - софинансирование из местного бюджета в размере 5%. До конца года планируют освоить всего 135,5 млн рублей.


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