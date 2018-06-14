ОНФ открывает горячую линию по ценам на бензин
- Вы в такси работаете, это ваш хлеб, что думаете о повышение цен?
- Меньше стало приезжать людей на заправку?
- Нет. На том же уровне.
- А вам водители высказывают недовольство?
- Ну а кому, как ни заправщику высказывать.
На автозаправках, где цены с мая по июнь повысились не более чем на 2 рубля, выстраиваются очереди. А там, где "все по 45", как шутят водители, клиентов почти нет.
- Я думаю, еще цены вырастут на бензин. Цены на нефть растут - бензин дорожает, падают, он снова дорожает, в любом случае растут.
Кстати, о фактах завышения цен на топливо кировчане теперь могут пожаловаться не только соседу, но и на горячую линию Общероссийского народного фронта.
КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ. КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«К нам уже поступило более 20 звонков. Телефон горячей линии 25-18-24. Любой житель может обратиться и сообщить о завышении цены».
Вся информация о завышении цен, поступившая от кировчан будет направлена в Центральный штаб ОНФ, а далее в Правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России. Как известно, правительство уже предприняло ряд мер по исправлению ситуации - в частности, снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 2-3 тысячи. Кроме того, президент России в ходе недавней прямой линии подчеркнул, что к осени будут приняты дополнительные меры и поручил взять ситуацию с ценами на контроль.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!