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ОНФ открывает горячую линию по ценам на бензин

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 96 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Кировчане могут пожаловаться на завышенные цены на бензин. Для приема обращений общероссийский народный фронта открывает горячую линию. Каким образом будет использована полученная информация?
 
 
Майский скачок цен на бензин, пожалуй, самая обсуждаемая у кировчан новость после плохой погоды. Наблюдая, как почти ежедневно повышается цена на заправках, многие водители "схватились за головы", особенно те, кто зарабатывает на колесах.

- Вы в такси работаете, это ваш хлеб, что думаете о повышение цен?
- По карману ударило.
 
 
Тем временем, автолюбители не спешат уменьшать количество поездок. Ищут где бензин подешевле.

- Меньше стало приезжать людей на заправку?
- Нет. На том же уровне.
- А вам водители высказывают недовольство?
- Ну а кому, как ни заправщику высказывать.

На автозаправках, где цены с мая по июнь повысились не более чем на 2 рубля, выстраиваются очереди. А там, где "все по 45", как шутят водители, клиентов почти нет.

- Я думаю, еще цены вырастут на бензин. Цены на нефть растут - бензин дорожает, падают, он снова дорожает, в любом случае растут.

Кстати, о фактах завышения цен на топливо кировчане теперь могут пожаловаться не только соседу, но и на горячую линию Общероссийского народного фронта.

ОНФ открывает горячую линию по ценам на бензинКОНСТАНТИН ШАРАПОВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ. КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«К нам уже поступило более 20 звонков. Телефон горячей линии 25-18-24. Любой житель может обратиться и сообщить о завышении цены».

Вся информация о завышении цен, поступившая от кировчан будет направлена в Центральный штаб ОНФ, а далее в Правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России. Как известно, правительство уже предприняло ряд мер по исправлению ситуации - в частности, снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 2-3 тысячи. Кроме того, президент России в ходе недавней прямой линии подчеркнул, что к осени будут приняты дополнительные меры и поручил взять ситуацию с ценами на контроль.


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