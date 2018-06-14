ОНФ открывает горячую линию по ценам на бензин

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- По карману ударило.

Кировчане могут пожаловаться на завышенные цены на бензин. Для приема обращений общероссийский народный фронта открывает горячую линию. Каким образом будет использована полученная информация?Майский скачок цен на бензин, пожалуй, самая обсуждаемая у кировчан новость после плохой погоды. Наблюдая, как почти ежедневно повышается цена на заправках, многие водители "схватились за головы", особенно те, кто зарабатывает на колесах.Тем временем, автолюбители не спешат уменьшать количество поездок. Ищут где бензин подешевле.На автозаправках, где цены с мая по июнь повысились не более чем на 2 рубля, выстраиваются очереди. А там, где "все по 45", как шутят водители, клиентов почти нет.Кстати, о фактах завышения цен на топливо кировчане теперь могут пожаловаться не только соседу, но и на горячую линию Общероссийского народного фронта.Вся информация о завышении цен, поступившая от кировчан будет направлена в Центральный штаб ОНФ, а далее в Правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России. Как известно, правительство уже предприняло ряд мер по исправлению ситуации - в частности, снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 2-3 тысячи. Кроме того, президент России в ходе недавней прямой линии подчеркнул, что к осени будут приняты дополнительные меры и поручил взять ситуацию с ценами на контроль.