Роспотребнадзор открывает единый центр по вопросам ЧМ-2018
В круглосуточном режиме специалисты ведомства консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой Чемпионата и другим вопросам, которые касаются защиты прав потребителей.
Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать консультационную помощь на русском, английском и китайском языках.
По информации ведомства на данный момент чаще всего поступают вопросы о туристском продукте. На них приходится почти каждый четвертый звонок. Болельщики и гости Чемпионата интересуются экскурсиями по городам, безопасностью, условиями и местами приобретения таких услуг.
Популярными являются и вопросы предоставления транспортных услуг, наличие официальных перевозчиков в городах, принимающих Чемпионат Мира по футболу 2018.
Телефон Единого круглосуточного информационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
17.01.2018