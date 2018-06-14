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Новости / Общество

Роспотребнадзор открывает единый центр по вопросам ЧМ-2018

Вчера, 19:34 | Просмотров: 121 | Версия для печати
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Единый информационный центр будет работать в период проведения Чемпионата Мира по футболу c 15 мая по 15 августа.

В круглосуточном режиме специалисты ведомства консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой Чемпионата и другим вопросам, которые касаются защиты прав потребителей.

Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать консультационную помощь на русском, английском и китайском языках.

По информации ведомства на данный момент чаще всего поступают вопросы о туристском продукте. На них приходится почти каждый четвертый звонок. Болельщики и гости Чемпионата интересуются экскурсиями по городам, безопасностью, условиями и местами приобретения таких услуг.

Популярными являются и вопросы предоставления транспортных услуг, наличие официальных перевозчиков в городах, принимающих Чемпионат Мира по футболу 2018.

Телефон Единого круглосуточного информационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43


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