Роспотребнадзор открывает единый центр по вопросам ЧМ-2018

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Единый информационный центр будет работать в период проведения Чемпионата Мира по футболу c 15 мая по 15 августа.В круглосуточном режиме специалисты ведомства консультируют потребителей по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой Чемпионата и другим вопросам, которые касаются защиты прав потребителей.Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать консультационную помощь на русском, английском и китайском языках.По информации ведомства на данный момент чаще всего поступают вопросы о туристском продукте. На них приходится почти каждый четвертый звонок. Болельщики и гости Чемпионата интересуются экскурсиями по городам, безопасностью, условиями и местами приобретения таких услуг.Популярными являются и вопросы предоставления транспортных услуг, наличие официальных перевозчиков в городах, принимающих Чемпионат Мира по футболу 2018.Телефон Единого круглосуточного информационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43