ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

14 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.2511
EURO: 73.5621
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

Сегодня, 09:39 | Просмотров: 105 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Как сообщили в Дирекции дорожного хозяйства, 13 июня работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» не проводились в связи с дождливой погодой. Тем не менее, и техника, и рабочие у обоих подрядчиков находятся в полной готовности.

Сегодня, 14 июня, при благоприятных погодных условиях подрядные организации планируют продолжить работу на 7 участках дорог.

Так, АО «Гордормостстрой» продолжит устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 на ул. Преображенской (от ул. Казанская до пл. Киров-Котласский) и пер. Энгельса (от ул. Преображенская до ул. Московская).

На Хлебозаводском проезде от ул. Московская до ул. Воровского запланировано обустройство съездов и парковок, устройство выравнивающего слоя из Б-II. Выравнивающий слой будут укладывать и на ул. Розы Люксембург от ул. Набережная Грина до ул. Загородной.

КОГП «Вятавтодор» планирует продолжить работу по отсыпке обочин на 3 улицах в п. Дороничи: Мира, Центральной и Октябрьской. На ул. П. Корчагина в мкр. Коминтерн будут проводить фрезерование.

Как подчеркнули в Дирекции дорожного хозяйства, контроль за качеством ремонтных работ осуществляется на постоянной основе.

- Мы видим, что оба подрядчика чётко ориентированы на добросовестное исполнение своих обязательств и готовы использовать каждый «сухой» час, - подчеркнули в ДДХ.

Добавим, что вчера ночью, когда осадки прекратились, ГДМС вывел технику на проведение ямочного ремонта ул. Производственной от ул. Базовой до ж/д переезда (по восточной стороне). В ночную смену было уложено 43 тонны асфальтового покрытия из Б-II. Заделка ям и устройство съездов на данном участке будут продолжены при отсутствии осадков.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

12:23 14.06.2018


В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

12:19 14.06.2018


Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

12:11 14.06.2018


В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

10:43 14.06.2018


В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

9:39 14.06.2018


Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

Все новости

Вести. Кировская область

Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

17:45 14.06.2018


Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"

17:44 14.06.2018


В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"

Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

17:44 14.06.2018


Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора

17:43 14.06.2018


Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора

Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

12:15 14.06.2018


Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове дорожные работы продолжаются на 12 улицах.

07.06.2018


В Кирове дорожные работы продолжаются на 12 улицах.

В Кирове продолжается ремонт на 13 улицах.

28.05.2018


В Кирове продолжается ремонт на 13 улицах.

В Кирове продолжается ремонт на 7 улицах.

24.05.2018


В Кирове продолжается ремонт на 7 улицах.

В Кирове продолжается ремонт дорог

26.07.2017


В Кирове продолжается ремонт дорог

В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

07.07.2017


В Кирове продолжается ремонт на восьми улицах

В Кирове идёт ремонт девяти улиц

30.08.2017


В Кирове идёт ремонт девяти улиц

Популярные новости

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

03.06.2018


Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

05.06.2018


В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх