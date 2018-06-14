Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

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Как сообщили в Дирекции дорожного хозяйства, 13 июня работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» не проводились в связи с дождливой погодой. Тем не менее, и техника, и рабочие у обоих подрядчиков находятся в полной готовности.Сегодня, 14 июня, при благоприятных погодных условиях подрядные организации планируют продолжить работу на 7 участках дорог.Так, АО «Гордормостстрой» продолжит устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 на ул. Преображенской (от ул. Казанская до пл. Киров-Котласский) и пер. Энгельса (от ул. Преображенская до ул. Московская).На Хлебозаводском проезде от ул. Московская до ул. Воровского запланировано обустройство съездов и парковок, устройство выравнивающего слоя из Б-II. Выравнивающий слой будут укладывать и на ул. Розы Люксембург от ул. Набережная Грина до ул. Загородной.КОГП «Вятавтодор» планирует продолжить работу по отсыпке обочин на 3 улицах в п. Дороничи: Мира, Центральной и Октябрьской. На ул. П. Корчагина в мкр. Коминтерн будут проводить фрезерование.Как подчеркнули в Дирекции дорожного хозяйства, контроль за качеством ремонтных работ осуществляется на постоянной основе.- Мы видим, что оба подрядчика чётко ориентированы на добросовестное исполнение своих обязательств и готовы использовать каждый «сухой» час, - подчеркнули в ДДХ.Добавим, что вчера ночью, когда осадки прекратились, ГДМС вывел технику на проведение ямочного ремонта ул. Производственной от ул. Базовой до ж/д переезда (по восточной стороне). В ночную смену было уложено 43 тонны асфальтового покрытия из Б-II. Заделка ям и устройство съездов на данном участке будут продолжены при отсутствии осадков.