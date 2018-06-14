ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

14 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.2511
EURO: 73.5621
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

С чем вернулась кировская делегация из деловых поездок в Австрию и Китай

Сегодня, 10:33 | Просмотров: 133 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В правительстве региона заместитель председателя Максим Кочетков провел брифинг с кировскими СМИ, где рассказал об итогах рабочей поездки в Австрию и Китай.

В мае-июне состоялись две деловые миссии в Австрию и Китай. В Австрии члены региональной делегации встретились с представителями австрийской торгово-промышленной палаты, торгпредства России и послом России в Австрии, где обсудили точки роста и взаимодействия Кировской области с зарубежными коллегами.

С чем вернулась кировская делегация из деловых поездок в Австрию и КитайМАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Правительство Кировской области проводит системную и комплексную работу по увеличению инвестиционной привлекательности и повышения финансово-экономических условий для развития нашего бизнеса. И одна из приоритетных задач это взаимодействие, налаживание и улучшение внешнеэкономических связей».

В Австрии кировская делегация провела переговоры с компанией "Кроношпан". На российской территории у них построено порядка трех заводов. На встрече говорили о создании производственной площадки в регионе по глубокой переработке низкосортной древесины. Еще одна встреча прошла с представителями компании "ДЖАФ". Группе компаний принадлежит современный завод строганного шпона и пиломатериалов. Австрийские коллеги заинтересованы в развитии экспортных поставок, а также открытия совместных предприятий. Китайская Народная Республика является одним из приоритетных партнеров Кировской области во внешней торговле. По объему импорта в наш регион Китай занимает 2 место среди 69-ти стран-импортеров. Взаимодействие с китайскими коллегами в рамках проекта "Волга-Янцзы" Правительство региона ведет не первый год. Майская деловая миссия прошла в провинциях Аньхой, Шаньдун и Гуандун.

МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В Китае по результатам нашей поездки компания "АЛМИС" и Верхошижемский фанерный комбинат достигли договоренности с китайскими партнерами об увеличении экспортной продукции и товарооборота, а также возможности открытия совместных предприятий».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

12:23 14.06.2018


В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

12:19 14.06.2018


Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

12:11 14.06.2018


В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

10:43 14.06.2018


В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

9:39 14.06.2018


Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

Все новости

Вести. Кировская область

Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

17:45 14.06.2018


Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"

17:44 14.06.2018


В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"

Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

17:44 14.06.2018


Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора

17:43 14.06.2018


Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора

Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

12:15 14.06.2018


Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области может появиться завод по производству ДСП.

06.06.2018


В Кировской области может появиться завод по производству ДСП.

Никита Белых находится с рабочим визитом в Китае.

22.03.2016


Никита Белых находится с рабочим визитом в Китае.

В Минпромторге РФ одобрили кандидатуру Андрея Перескокова на должность министра промышленной политики Кировской области.

05.05.2018


В Минпромторге РФ одобрили кандидатуру Андрея Перескокова на должность министра промышленной политики Кировской области.

В Китае состоялась презентация Кировской области.

24.03.2016


В Китае состоялась презентация Кировской области.

Руководители ведущих предприятий региона обсудили вопросы диверсификации производства

26.04.2017


Руководители ведущих предприятий региона обсудили вопросы диверсификации производства

Делегация Кировской области находится с визитом в Чувашии

12.05.2016


Делегация Кировской области находится с визитом в Чувашии

Популярные новости

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

03.06.2018


Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

05.06.2018


В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх