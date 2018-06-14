С чем вернулась кировская делегация из деловых поездок в Австрию и Китай

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В правительстве региона заместитель председателя Максим Кочетков провел брифинг с кировскими СМИ, где рассказал об итогах рабочей поездки в Австрию и Китай.В мае-июне состоялись две деловые миссии в Австрию и Китай. В Австрии члены региональной делегации встретились с представителями австрийской торгово-промышленной палаты, торгпредства России и послом России в Австрии, где обсудили точки роста и взаимодействия Кировской области с зарубежными коллегами.В Австрии кировская делегация провела переговоры с компанией "Кроношпан". На российской территории у них построено порядка трех заводов. На встрече говорили о создании производственной площадки в регионе по глубокой переработке низкосортной древесины. Еще одна встреча прошла с представителями компании "ДЖАФ". Группе компаний принадлежит современный завод строганного шпона и пиломатериалов. Австрийские коллеги заинтересованы в развитии экспортных поставок, а также открытия совместных предприятий. Китайская Народная Республика является одним из приоритетных партнеров Кировской области во внешней торговле. По объему импорта в наш регион Китай занимает 2 место среди 69-ти стран-импортеров. Взаимодействие с китайскими коллегами в рамках проекта "Волга-Янцзы" Правительство региона ведет не первый год. Майская деловая миссия прошла в провинциях Аньхой, Шаньдун и Гуандун.