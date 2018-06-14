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Новости / Общество

15-16 июня в Кирове пройдет второй межрегиональный лесной форум

Сегодня, 10:33 | Просмотров: 137 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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15-16 июня в областном центре пройдет второй межрегиональный лесной форум. В рамках мероприятия запланирована работа деловых площадок, выставочная экспозиция и чемпионат "Лесоруб-2018".

Впервые проведение лесного форума инициировал заместитель Председателя Правительства Максим Кочетков. В первый год мероприятие посетили более двух с половиной тысяч человек. Планируется, что в этом году количество участников существенно вырастет. Данный форум для нашего региона очень важное событие, поскольку Кировская область является одним из лесопромышленных центров России. Программа форума состоит из нескольких элементов. Деловая часть включает в себя пленарное заседание, около десяти круглых столов на очень актуальные и востребованные темы лесного хозяйства.

15-16 июня в Кирове пройдет второй межрегиональный лесной форум МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Развитие ЛПК, расширение экспортного потенциала, вопросы, связанные с развитием современных технических средств и оборудования, которое применяется в ЛПК, а также хотел особо заострить внимание на круглом столе, который посвящен деревянному домостроению».
 
 
На Театральной площади уже смонтирован один из объектов социального деревянного домостроения – это фельдшерско-акушерский пункт. Еще несколько – будут презентованы на форуме, основной темой которого станет развитие эффективного лесопользования и лесовосстановления. К участию приглашены представители федеральных, региональных органов исполнительной власти, крупного и малого бизнеса из соседних регионов и даже зарубежья. В рамках форума можно будет познакомиться с инновационными разработками опорного университета. Кроме того состоится презентация новых образовательных программ, которые будут запущены с этого года в ВятГУ.

15-16 июня в Кирове пройдет второй межрегиональный лесной форум ВАЛЕНТИН ПУГАЧ, РЕКТОР ВЯТГУ:
«Совместно с Правительством и по поручению мы провели большую работу, подготовили кадры, оборудование, провели работу по лицензированию образовательной программы и в этом году начинаем набор».

Добавим, что в Кирове в дни форума пройдут межрегиональный чемпионат "Лесоруб-2018" среди вальщиков леса и соревнования операторов гидроманипуляторов.


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