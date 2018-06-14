15-16 июня в Кирове пройдет второй межрегиональный лесной форум
Впервые проведение лесного форума инициировал заместитель Председателя Правительства Максим Кочетков. В первый год мероприятие посетили более двух с половиной тысяч человек. Планируется, что в этом году количество участников существенно вырастет. Данный форум для нашего региона очень важное событие, поскольку Кировская область является одним из лесопромышленных центров России. Программа форума состоит из нескольких элементов. Деловая часть включает в себя пленарное заседание, около десяти круглых столов на очень актуальные и востребованные темы лесного хозяйства.
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВАЛЕНТИН ПУГАЧ, РЕКТОР ВЯТГУ:
«Совместно с Правительством и по поручению мы провели большую работу, подготовили кадры, оборудование, провели работу по лицензированию образовательной программы и в этом году начинаем набор».
Добавим, что в Кирове в дни форума пройдут межрегиональный чемпионат "Лесоруб-2018" среди вальщиков леса и соревнования операторов гидроманипуляторов.
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