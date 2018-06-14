Как удержать молодежь в регионе?

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Почему молодые кировчане стремятся уехать из региона, и как остановить этот процесс. Проблему обсуждали в региональной общественной палате.Губернаторские стипендии для студентов, поддержка молодых семей, строительство новых детских садов и школ, областные и федеральные грантовые конкурсы. Несмотря на эти меры, призванные уменьшить отток выпускников вузов и техникумов из региона, количество молодых за последние три года сократилось на 20 тысяч человек.Проблема стоит особенно остро в районах области, где многие предприятия прекратили свою работу.Однако привлечь молодых специалистов подчас сложно и на успешно работающие предприятия региона.Как удержать и привлечь молодежь в Кировскую область, обсудят на ближайшем пленарном заседании Общественной палаты.