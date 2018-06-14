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Новости / Общество

Как удержать молодежь в регионе?

Сегодня, 12:11 | Просмотров: 104 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Почему молодые кировчане стремятся уехать из региона, и как остановить этот процесс. Проблему обсуждали в региональной общественной палате.

Губернаторские стипендии для студентов, поддержка молодых семей, строительство новых детских садов и школ, областные и федеральные грантовые конкурсы. Несмотря на эти меры, призванные уменьшить отток выпускников вузов и техникумов из региона, количество молодых за последние три года сократилось на 20 тысяч человек.

Как удержать молодежь в регионе?ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это та проблема, которую надо решать, ее должны решать не только органы власти, но и общественные организации, промышленность, мы можем только вместе предложить какие-то меры».

Проблема стоит особенно остро в районах области, где многие предприятия прекратили свою работу.

Как удержать молодежь в регионе?ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нам именно нужно создавать рабочие места, заинтересовать, чтоб он остался, вот возроди этот леспромхоз, и молодежь останется, потому что они там родились, они получат образование, обратно вернутся».

Однако привлечь молодых специалистов подчас сложно и на успешно работающие предприятия региона.

Как удержать молодежь в регионе?ГРИГОРИЙ САЙФУЛЛИН, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Инфраструктура есть необходимая, зарплата, но вопрос стоит остро, нам необходимо групповые потребности, запросы и ожидания по разным муниципалитетам, моногородам более тщательно это отследить».

Как удержать и привлечь молодежь в Кировскую область, обсудят на ближайшем пленарном заседании Общественной палаты.


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